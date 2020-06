LA STORIA

VOLPAGO Una ragazza e un cane. Che guardano al futuro con entusiasmo, coraggio e pulizia interiore. «Sogno di essere tra le macerie, di soccorrere chi è in difficoltà. Io e il mio cucciolo Rocky, inseparabili e uniti». Così Elisabetta, con l'ingenuità dei suoi 15 anni, sta già facendo una scelta importante. Quella del volontariato. «Ho visto quegli uomini mille volte in azione in televisione. In momento concitati e drammatici, e in grandi gare di solidarietà - continua - ho sempre pensato che fosse bellissimo poter dare il proprio aiuto nelle emergenze».

LA DECISIONE

Nei lunghi mesi di lockdown ha avuto il tempo di mettere a fuoco priorità e sogni, e ha deciso di vincere la timidezza e dare corpo ai suoi desideri. Così Elisabetta Sartor, 15 anni, ha chiesto di poter entrare nell'unità cinofila della Protezione Civile di Volpago. Insieme a Rocky, il pastore belga che è il suo migliore amico, inizierà l'addestramento. «Sono ancora giovane e molte cose nella mia vita potranno cambiare. Ma non penso che questa sia frutto di un entusiasmo momentaneo. Da tempo volevo avvicinarmi a questo mondo, con la pandemia ho capito il ruolo fondamentale che hanno i volontari nella nostra società». 15 anni, il tempo in cui molte coetanee si appassionano per l'ultimo modello di scarpe o di occhiali. La vita di Elisabetta, invece, si svolge intorno ad altri due poli.

CUORE E PASSIONE

L'amore per la cucina e gli studi all'Istituto alberghiero Dieffe di Valdobbiadene e la passione per gli altri. Come hai trascorso il lockdown? «Purtroppo a casa come tutti. Per noi è stata davvero dura: credo che i giovani abbiamo sofferto tantissimo in questo isolamento. O, almeno, io ho sofferto. Sto bene a casa, abbiamo anche un grande giardino e quindi mi reputo più fortunata. Ma non vedere gli amici è stato snervante» Quando hai maturato la decisione di entrare nella Protezione Civile? «Era un mondo che mi affascinava già da tempo. Vedevo i volontari del mio paese nelle occasioni di piazza e ho sempre pensato che fosse un ottimo modo per dare il proprio contributo. Poi in questi mesi ho avuto tempo per riflettere». Come ti sei proposta? «Mi sono fatta aiutare da mio fratello maggiore. Un suo amico è addestratore cinofilo e ho chiesto a lui. Ovviamente ora potrò solo addestrarmi e magari partecipare in supporto alle feste o alle sagre. Purtroppo non quest'anno, visto che pare sia state tutte cancellate». Non sarai da sola ad affrontare questo lungo training ... «No, sarò con Rocky il mio cane. È un bellissimo pastore belga, adatto a questo tipo di addestramento. Lui ora è un cucciolo, ma appena avrà compiuto tre mesi potremo cominciare a lavorare un po'. Mi da tanta gioia prendermi cura di lui, è come un bambino. Va accompagnato, seguito, bisogna essere autorevoli ma non autoritari». C'è stato un insediamento? «L'8 giugno abbiamo tenuto la prima riunione. È stato bellissimo quando mi hanno consegnato il giubbino. Voglio essere degna di indossarlo» Ora cosa farai? «Devo aspettare di avere 18 anni per poter sostenere tutti gli esami. Ma il mio sogno è chiaro: desidero essere dove un uomo e un cane possono fare la differenza. Cercare le persone sotto le macerie, aiutare a salvare vite umane. È questo il futuro che sogno per me e per Rocky» Gli studi come vanno? «Bene. Ho frequentato la prima superiore all'istituto Dieffe, e ho capito che è proprio la scuola che desideravo».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA