LA STORIA TREVISO «Mi disse che in Italia avrei potuto completare gli studi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATREVISO «Mi disse che in Italia avrei potuto completare gli studi in lingue straniere, che avrei avuto una vita migliore che nel mio paese. Diceva di amarmi, ma era un mostro». Sabrina (il nome non è quello reale) aveva 24 anni quando il marito, marocchino come lei, l'ha portata in Italia promettendole amore e opportunità. Ma appena arrivata nel Trevigiano è stata trattata come una prigioniera: serva della famiglia di lui, costretta ad essere sempre a disposizione della suocera e dei cognati coi quali conviveva. Subendo soprusi...