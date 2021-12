LA STORIA

TREVISO «Mamma, ma è così che inizia la fine del mondo?». La coda interminabile. Un serpentone di auto. Dentro bambini dagli 8 mesi ai 10 anni. Passano le ore. Una, due, tre, quattro. Non sai più cosa raccontare, che disegno far fare, che canzone cantare. Ma il tampone va fatto, perchè c'è il compagno di classe positivo. E perchè a un primo tampone rapido la risposta non è confortante. Non resta che attendere. Elena Piovesana è mamma di tre bambini. E medico. Negli ultimi due anni ha fatto turni da Treviso a Conegliano, da Oderzo a Vittorio Veneto. E ha molte colleghe nella stessa situazione. Ha 42 anni e le notti toccano ai giovani quindi alla sua generazione. A casa ha tre figli che ha gestito da sola tra didattica a distanza e regole. Ma ora lancia un grido di aiuto. «Non possiamo far crescere i bambini così: nella paura di tutto, col senso di angoscia imminente. Due anni fa c'era l'incognita. Ora la medicina sa cosa salva: si chiama vaccino. Bisogna che le persone se ne convincano. Sennò noi rischiamo la crisi di nervi. E i nostri figli svilupperanno ansie pesanti».

GIORNATE DI PASSIONE

Due giorni fa Elena si è trovata intrappolata nel serpentone di auto allo Zoppas a Conegliano con i suoi tre figli di 9,8 e 6 anni. Quattro ore d'attesa. Anche ieri la coda per la Zoppas Arena è arrivata fino al Conè e i vigili hanno dovuto montare dei cartelli per invitare le auto a mettersi in fila sul lato destro. «Ho dovuto chiedere un permesso, e per questo mi sento in colpa nonostante i turni massacranti su quattro ospedali. Abbiamo atteso tutto il pomeriggio e i bambini erano sempre più preoccupati, sempre più in ansia. Sono stremata ma anche arrabbiata. Ho fatto migliaia di dosi di vaccino per accelerare la campagna, ma siamo ancora a questo punto perchè la gente non si vaccina, prende sottogamba il virus. Ora mi trovo chiusa in casa con un figlio positivo, penso alle colleghe in ospedale stanche come me, madri come me, che dovranno sostituirmi. E penso ai miei ragazzi ancora sigillati dentro le pareti domestiche». Vorrebbe essere come chiedono i suoi tre ragazzi, un supereroe. «E invece siamo qui ad attendere la conferma di un tampone rapido già positivo per uno dei miei figli. A pochi giorni dal rientro a scuola. Io per fortuna sono negativa, grazie alle tre dosi. Ma siamo rinchiusi».

INCREDULITA'

Fatica a credere come le persone possano ancora negare il Covid, possano ancora decidere di non vaccinarsi. «Per mesi ho eseguito, candidandomi su base volontaria, le vaccinazioni dai centenari fino agli adolescenti, prendendomi la responsabilità di quel timbro e cercando di convincere gli indecisi con una frase sola: questo vaccino va fatto con una mano sul cuore». A due anni dall'inizio della pandemia è dura spiegare ai figli che questa non è una situazione definitiva. «Ieri i bambini continuavano a chiedermi: ma vivremo sempre così? È la fine del mondo, mamma?». Il medico risponde no, ma la mamma è in tensione per i propri figli. «C'erano bambini di 10 mesi che piangevano a dirotto, altri costretti a fare la pipì fuori dall'auto, sul cemento. I genitori hanno i nervi a pezzi, i bambini sono scioccati. Non voglio fare morali da boyscout, ma credo che i nostri figli abbiano diritto a non subire le conseguenze di chi non si vaccina e rende impossibile la vita a tutti noi».

Elena Filini

