LA STORIA

TREVISO La mamma era stata contagiata poco prima del parto. E una volta venuto al mondo, anche il suo bambino è immediatamente risultato positivo al coronavirus. Si tratta del primo caso di trasmissione diretta registrato nell'ospedale di Treviso da quando è scoppiata l'epidemia. Il piccolo è venuto alla luce il mese scorso, nel pieno della crescita esponenziale dei contagi legata alla seconda ondata. Per fortuna non ha mai sviluppato sintomi. E ora si è negativizzato. L'attenzione resta altissima. Ieri mattina un'altra mamma che era stata colpita dal coronavirus, stavolta negativizzandosi prima del parto, ha dato alla luce due gemellini nati prematuramente, precisamente alla 32. settimana di gestazione. Entrambi sono stati subito trasferiti nell'unità di Terapia intensiva neonatale. Qui sono costantemente monitorati. Adesso scatteranno gli accertamenti per capire se anche loro sono stati colpiti dal virus. Gli esiti dovrebbero arrivare entro oggi, che tra l'altro è proprio la Giornata mondiale dedicata alla prematurità.

PERCORSI SPECIFICI

Nel punto nascite dell'ospedale di Treviso sono stati previsti percorsi specifici. Così come nella Terapia intensiva neonatale, dove ci sono due posti dedicati al coronavirus. Dall'inizio dell'epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi, 8 mamme hanno partorito da positive, con tutte le precauzioni ma senza particolari problemi. E in un solo caso il Covid-19 è passato anche al bambino. Se non ci sono sintomi, le mamme contagiate possono comunque abbracciare subito i loro piccoli. «Abbiamo sviluppato un protocollo specifico -spiega Paola Lago, direttrice della Terapia intensiva neonatale del Ca' Foncello- le neo-mamme positive asintomatiche possono tranquillamente allattare il loro bambino. Non è mai stato dimostrato il passaggio del virus attraverso il latte. È previsto l'uso della mascherina e una particolare igienizzazione. Il bambino viene poi tenuto a due metri di distanza dal letto, per sicurezza, nel caso in cui la mamma dovesse togliersi la mascherina o starnutire. Ma lo schema alla fine non è troppo diverso dalle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus che tutti siamo chiamati a rispettare». Le cose cambierebbero se la mamma avesse dei sintomi. «Se sta male, il protocollo prevede il ricovero del bambino in Terapia intensiva neonatale, dove è assicurato il monitoraggio -specifica Lago- fino a questo momento, però, non abbiamo dovuto attivare tale percorso». (mf)

