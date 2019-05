CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATREVISO «L'arrivo di medici stranieri, come me, negli ospedali trevigiani sarà un valore aggiunto. Si tratta di un fatto assolutamente positivo. Lavorare assieme a chi ha visto anche altre cose sarà una bellissima esperienza. Non ci si può limitare a vederli come quelli che vengono a coprire i buchi negli organici. Sono professionisti che possono portare punti di vista differenti contribuendo a migliorare ciò che la sanità trevigiana fa già molto bene. Viviamo nell'epoca della globalizzazione. Se non iniziamo adesso a mettere...