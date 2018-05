LA STORIA TREVISO Alla Pagnossin si è scritta una delle storie dell'industria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATREVISO Alla Pagnossin si è scritta una delle storie dell'industria italiana, una delle più prestigiose e cariche di significato. Per 90 anni la fabbrica ha costituito uno dei punti di riferimento del tessuto industriale nordestino.IL POLOL'idea di un polo dedicato alla ceramica di qualità prende forma nel 1919 quando Angelo Pagnossin, nato ad Arcade, rileva un'impresa di laterizi in ottima salute di proprietà di Costante Della Giovanna, svizzero del Canton Ticino emigrato in Italia ai primi dell'800. Alla fine del secondo...