MOGLIANO Sessantamila mascherine donate da associazioni cinesi di Mogliano, Mestre e Treviso. Sono partite nell'ultima settimana da Star, delegazione Aci di Mogliano, che effettua anche servizi Dhl. «Ci siamo presi a cuore la situazione di questi imprenditori cinesi in Italia che desiderano aiutare i connazionali ora in emergenza». In Cina mancano le mascherine e fino alla fine di febbraio le industrie non potranno riassortire gli ordini. Grazie al corriere in 3 giorni i pacchi dall'Italia arrivano. «Non ovunque però. Alcune regioni, lo Hubei ad esempio, sono totalmente off limits. Per cui bisogna verificare attentamente dove spedire i materiali».

La situazione è molto concitata per cui i fratelli Enrico e Michele Duò, che gestiscono il negozio, hanno iniziato a impacchettare mascherine anche durante la pausa pranzo per inviare tutto quanto prima. «Le diverse associazioni cinesi fanno quello che possono: cercano di recuperare mascherine, ma è sempre più difficile trovarne. Siamo molto colpiti dalla rete di solidarietà che si è messa in moto. E comunque il Governo cinese, per evitare speculazioni, ha fissato come tetto massimo 30 cent per mascherina». Le mascherine donate vanno a ospedali e aeroporti. «Cerchiamo di renderci utili come possiamo. Certo, il nostro è un lavoro, però nessuno ci obbliga a destinare serate e pause pranzo. Lo facciamo perchè è in atto un'emergenza mondiale e nessuno può dirsi estraneo».

La Cina ha urgente bisogno di attrezzature mediche protettive contro il coronavirus. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri nel giorno in cui le vittime dal virus, che è fortemente contagioso, hanno superato quelle della crisi della Sars, nel 2002. «Ciò di cui la Cina ha urgente bisogno al momento sono mascherine sanitarie, tute protettive e occhiali di sicurezza», ha detto Hua Chunying in un briefing online con la stampa straniera. Dall'emergere del virus a Wuhan a dicembre, l'epidemia di coronavirus ha colpito 24 nazioni e in Cina sono 17.205 i casi confermati, mentre le persone che sono state dimesse dalle strutture ospedaliere dopo la guarigione sono 475, tra cui anche un uomo di 88 anni, a Wuhan. In questi giorni infine la penuria di mascherine ha fatto salire la rabbia dei cittadini cinesi dopo le immagini che mostrano funzionari che indossano mascherine respiratorie specializzate N95 in un incontro con i medici, che a loro volta indossano mascherine chirurgiche.

