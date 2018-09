La storia di Luisa, figlia di una violenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEBELLUNALuisa Velluti, la parrucchiera di Falcade partorita dalla madre naturale a Montebelluna trent'anni fa ma non riconosciuta, incontrerà il 29 settembre Papa Francesco. E, nell'occasione, secondo qualcuno la sua storia potrebbe avere il classico lieto fine. E' questo solo uno dei risvolti di una vicenda che continua a far parlare di sé fra mille interrogativi, dubbi, domande senza risposta. Luisa Velluti è stata adottata all'età di due mesi. Oggi, lavora come parrucchiera nel salone di Falcade gestito dai genitori adottivi, ha un...