LA STORIA

CROCETTA Quando era in fasce ha schivato l'influenza spagnola, un secolo più tardi si è messa alle spalle l'infezione da coronavirus e ora si è definitivamente vaccinata contro il Covid-19, salutando l'iniezione anche con un applauso. Da una pandemia all'altra insomma, passando per la Seconda guerra mondiale. È la vita di Elda Villanova, la centenaria, 101 anni e mezzo, per la precisione, che ieri mattina ha inaugurato la campagna vaccinale nella casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello, dove vive da quasi dieci anni.

L'ESPERIENZA

Nei mesi scorsi l'anziana era risultata positiva nell'ambito del focolaio esploso all'interno della struttura. Poi ha superato l'infezione. Da qualche settimana l'intero centro servizi di Crocetta è Covid-free. E questo ha permesso di aprire subito alle vaccinazioni. Nata a Venezia nel giugno del 1919, anche se ha sempre vissuto a Montebelluna, Elda ha affrontato questa nuova sfida senza perdere il sorriso. L'età non le impedisce di essere lucida e presente. I problemi di udito sono compensati dal resto: non ha alcuna difficoltà a comunicare leggendo ciò che le viene scritto su un foglio. È andata così pure ieri. L'infermiera ha preso carta e penna per avvisarla dell'imminente iniezione. «Mi vaccino per mandare via la malattia» le ha confermato la 101enne. Accanto a lei, oltre all'equipe sanitaria, c'erano anche Marco Tappari, presidente della struttura, e il medico coordinatore Rosanna Bartolotta.

LA CAMPAGNA

Di seguito, sono stati vaccinati contro il Covid tutti i 102 anziani ospiti del centro. L'avvio della campagna vaccinale in Villa Belvedere è stato tenuto a battesimo anche dal sindaco di Crocetta, Marianella Tormena, e da Sonia Brescacin, presidente della commissione regionale Sanità e sociale. «Sento innanzitutto il dovere di ringraziare tutta la struttura, con la quale abbiamo condiviso ogni difficoltà e ogni possibile soluzione quotidianamente spiega il primo cittadino Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, il Comune, il centro servizi e l'Usl della Marca, che vede le cose dall'alto e che riesce a essere sempre presente in modo puntuale nel territorio. Proprio avendo fatto quadrato nei momenti più difficili, assieme alla Regione, adesso siamo arrivati ai vaccini. Secondo me è un traguardo. Siamo nella fase in cui si riesce a essere attivamente costruttivi verso il problema. Riusciamo cioè a vedere al di fuori». «Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel conclude Tormena comincia una nuova fase. Dobbiamo rimanere ancora fedeli alle norme di prevenzione contro la diffusione del coronavirus, continuando a tenere duro, ma con la consapevolezza che se resistiamo ancora un po', riducendo le possibilità di contagio, la soluzione si fa sempre più vicina».

M.Fav.

