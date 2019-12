LA STORIA

CROCETTA La vita di Pasqualino è stata segnata da un lutto troppo grande da sopportare. La morte della moglie, Lucia Zucchello, investita nel 2013 davanti alla pizzeria Dandy di Montebelluna, da lui gestita per anni assieme alla donna. Continuò ad occuparsi del locale per poco più di un anno prima di mollare tutto ed aprire la pizzeria Luna Rossa di Crocetta. «Lì non riuscivo più a rimanerci, e pure adesso cerco di evitare di passarci davanti». Ma la sua vita, senza Lucia, non era più la stessa. E ora, segnato da quel dolore, Pasquale Civale, ha deciso di chiudere anche il Luna Rossa, che domenica ha accolto per l'ultima volta i suoi affezionati clienti. Una decisione che Pasqualino ha maturato nel corso degli ultimi mesi e messo in pratica in questo periodo pre-natalizio, cogliendo un po' di sorpresa tanti amici che non si aspettavano il suo addio alla pizzeria. E sono molti quelli che, sia a Montebelluna dove risiede che a Crocetta, l'hanno fermato per strada e salutato, da una parte dispiaciuti per la sua scelta, dall'altra augurandogli un futuro di nuove soddisfazioni. «Dopo 38 anni spiega Civale sentivo che era arrivato il momento di dare una svolta alla mia vita, ho preso questa decisione spontaneamente, ora voglio godermi un po' di riposo e non pensare a quello che sarà il domani. Voglio solo ringraziare tutti i miei clienti per la fiducia che mi hanno riposto in tutti questi anni e coloro i quali hanno collaborato con me standomi sempre vicino».

I PRIMI PASSI

Pasqualino Civale, originario di Amalfi, era approdato nella Marca nel 1981 e aveva trovato lavoro nella pizzeria di Crocetta Lo scugnizzo, i cui titolari provenivano sempre dalla Campania, per l'esattezza da Agerola. Riavvolgendo il nastro della sua carriera come si riavvolge la pellicola di un film, si scopre che la scena d'apertura ritrae Pasqualino proprio lì dove adesso si è conclusa perché quel locale che segnò i suoi esordi è lo stesso che, nel 2014, prese in gestione con la denominazione Luna Rossa e rinnovandolo. In mezzo a quest'arco temporale, Pasqualino ha vissuto momenti straordinari, relativi innanzitutto al febbraio del 1990, quando rilevò Lo scugnizzo e si mise in proprio, e poi al settembre del 1993, mese di approdo a Montebelluna dove avrebbe inaugurato, poco più tardi, la pizzeria Dandy, che ha rappresentato per lui l'apice della carriera.

LA TRAGEDIA

Nello stesso arco temporale, però, il pizzaiolo salernitano ha conosciuto anche il dramma e il dolore, ovvero la perdita della moglie Lucia Zucchello, investita da un'auto il 20 marzo 2013 mentre attraversava la strada proprio davanti al Dandy. Aveva solo 46 anni. E da allora nulla fu come prima, Pasqualino ha resistito un altro anno e mezzo nel locale di via Piave prima di tornare a Crocetta. Troppi, infatti, i ricordi dolorosi che riaffioravano nella sua mente in quel luogo, che aveva condiviso per tanti anni con Lucia. «Tuttora cerco di evitare quella strada racconta perché l'episodio della morte di mia moglie è stata una sorta di ago della bilancia, sarei rimasto in quel locale ma alla fine non ce l'ho più fatta. Io e Lucia decidevamo tutto insieme, c'erano una sintonia e uno spirito di collaborazione eccezionali e ci bastava uno sguardo per capirci. Non potevo più continuare a parcheggiare l'auto proprio lì dove era morta e così decisi di chiudere quel capitolo della mia vita tornando a lavorare a Crocetta, proprio nello stesso locale da cui tutto è partito». L'attuale Luna Rossa, comunque, non scomparirà, visto che alcuni giovani del posto sono pronti a subentrare per proseguire l'attività. Il lungometraggio della carriera di Pasqualino termina qui, almeno per ora. Proprio oggi il pizzaiolo di Amalfi benvoluto da tutti compie 55 anni. Un traguardo ma, allo stesso tempo, forse, un punto di ripartenza.

Federico Fioretti

