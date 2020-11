LA STORIA

CONEGLIANO Nonostante l'emergenza sanitaria due pazienti positivi al Covid sono stati operati d'urgenza al cuore all'ospedale di Conegliano. Due storie diverse anche se accomunate sia dal virus che dall'età: sono entrambi infatti ottantenni. Il primo è arrivato in pronto soccorso con un blocco cardiaco: «Il ritmo cardiaco era molto debole - spiega il primario del reparto di cardiologia Roberto Mantovan -, necessitava urgentemente dell'impianto di un pacemaker». Nel corso dell'iter per la presa in carico del paziente, gli è stato fatto il tampone ed è risultato positivo. È stato messo in isolamento, anche se quello coneglianese non è un ospedale Covid, e operato con tutte le precauzioni in più legate al rischio contagio. L'altro paziente invece era ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto perché positivo al virus e con sintomi. «Ha avuto un infarto mentre si trovava ricoverato riferisce Mantovan ed è stato portato d'urgenza a Conegliano, dove lo abbiamo sottoposto ad angioplastica». Al momento il decorso post operatorio per i due pazienti è regolare.

LA PARTICOLARITÀ

Sono entrambi interventi di routine per il reparto di cardiologia. Tuttavia è evidente che nel secondo caso, in presenza di doppia patologia, la situazione clinica è più seria e il paziente è in terapia semi intensiva. «Anche durante il precedente lockdown - ricorda il primario - abbiamo dovuto affrontare urgenze interventistiche in pazienti Covid. Il primo impianto di pace maker in un paziente positivo, durante la prima ondata epidemica di marzo, ha portato alla pubblicazione del caso in una rivista scientifica internazionale. Ora invece rientra in una sorta di routine, ma è facile capire quale sforzo aggiuntivo possa richiedere. L'emergenza Covid ha complicato inevitabilmente la gestione e la quotidianità lavorativa, già complessa di suo».

IL TRASFERIMENTO

Dopo gli interventi, entrambi i pazienti sono stati ricoverati nei reparti Covid di Vittorio Veneto. «Devo ringraziare tutti gli operatori della cardiologia afferma Mantovan -, in primis il personale infermieristico, ma anche medico e amministrativo, per la professionalità, la sicurezza e la disponibilità che ha dimostrato in questo periodo e che ha consentito di creare e attuare nuove modalità operative. Più che angeli credo sia più corretto definirli grandi professionisti con un grande cuore». Che detto dal primario di cardiologia, non può che essere una grande verità.

LA RICHIESTA

Mantovan lancia poi un appello: «È molto importante che i pazienti cardiologici, anche in questo periodo di emergenza, effettuino regolarmente i loro controlli. I pazienti con problematiche cardiologiche possono e devono recarsi in ospedale tranquillamente. Anche i pazienti Covid positivi con problematiche cardiologiche possono essere curati in sicurezza». Informazione importante, ribadita anche dal direttore generale dell'Usl 2: è stato infatti rilevato che molti pazienti con patologie non si recano in ospedale per sottoporsi a visite e controlli di routine per timore di contrarre il virus, rischiando così che le malattie si aggravino.

Elisa Giraud

