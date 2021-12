LA STORIA

CESSALTO Sme può essere considerata la sintesi del miracolo Nordest. Il suo fondatore, Renato Sartorello, mancato ai primi di settembre a 87 anni, aveva iniziato nel 1953 con un casoin, nel suo paese, Gainiga, frazione di Ceggia; con caparbietà, oltre a una lungimiranza professionale e a una capacità manageriale fuori dal comune, è riuscito a creare una holding che fattura oltre 500 milioni di euro e occupa quasi 1.200 persone tra Sme, Bergamin e B2Bires.

IL PIONIERE

«Quando, negli anni 60, mi sono trasferito in un negozio più ampio, sempre a Gainiga, ho introdotto la vendita di elettrodomestici», raccontava in una intervista a Il Gazzettino. «Erano i tempi in cui nascevano i primi supermercati e, nonostante la mia aggressività commerciale, ho intuito che con il mio negozietto di campagna e i bassi margini dell'alimentare non sarei andato lontano. Ho puntato, quindi, a proporre anche una merceologia non alimentare, iniziando dai fornelli a gas, i famosi Pibigas a due fuochi, e le cucine economiche, per arrivare alla svolta dei frigoriferi. Facevo delle dimostrazioni in casa o a gruppi in canonica e dal barbiere, lasciavo in prova l'uso del frigorifero per 15/20 giorni. Le consegne le facevo alla sera dopo aver chiuso il negozio».

SIMBOLO DEL NORDEST

Lungimirante e tenace, Sartorello non si fermò: apre il negozio a Ceggia e, con il nome Sartorello, l'attività decolla. All'inizio degli anni 80 l'occasione della Sme (Salotti mobili elettrodomestici) di Conegliano: «Un'azienda che dopo aver tentato il salto, entra in sofferenza: noi, che eravamo uno dei creditori, l'acquisiamo. In precedenza avevamo acquisito i negozi di Marghera e Portogruaro. Tentiamo la carta di un centro commerciale in via Torino, a Mestre, l'operazione funziona. Da via Torino, nel 1991, ci trasferiamo nella più grande superficie di Marghera (15mila metri quadri con 130 dipendenti) che assieme a San Donà e Susegana continua ad essere un nostro punto di forza». Alla fine del secondo millennio la famiglia Sartorello diventa pioniera nel settore del commercio elettronico in Italia, grazie alla sua partecipazione nell'asse societario di Mister Price, all'epoca il principale attore nel settore dell'e-commerce.

Fabrizio Cibin

