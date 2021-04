Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STARTUPCONEGLIANO 400 metri quadri, 30 vetrine, il nuovo concept Xforme, aperto nella centralissima piazza Calvi a Conegliano, doveva ormai essere totalmente operativo, ma la pandemia da oltre un anno ha funestato i progetti della sua coraggiosa ideatrice, Carmen Borgese che, nonostante tutti gli imprevisti, non molla. «Abbiamo aperto un frammento' del centro per non arrenderci racconta la direttrice, titolare della società con Roberto...