LA STANGATA

TREVISO Pugno di ferro della polizia locale sull'uso delle mascherine. Sabato sera la movida tra le piazze del centro storico è stata condizionata dai controlli a tappeto fatti da una decina di agenti schierati col mandato di verificare il rispetto delle regole anti-Covid. Risultato: 34 multe da 400 euro staccate per il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza, quindi la mascherina. Facendo un semplice conto: 13.600 euro di sanzioni incassati in poche ore. Da Ca' Sugana ribadiscono ovviamente che lo scopo di tanta severità non è fare cassa, ma lanciare messaggi chiari: «Portare la mascherina serve a proteggere la nostra salute», come ripete da giorni il sindaco Mario Conte. È stato proprio lui, dopo le segnalazioni arrivate venerdì sera per la quasi totale inosservanza delle regole notata tra i ragazzi nei locali del centro, a chiedere alla polizia locale di riportare un po' d'ordine.

L'OPERAZIONE

A finire nella rete sono stati esclusivamente giovani dai 18 ai 25 anni, tutti beccati a chiacchierare senza alcuna protezione e senza rispettare nemmeno il metro di distanza. La pesca è iniziata in piazza Duomo, dove otto ragazzi, tutti giovanissimi, se ne stavano seduti uno accanto all'altro, parlando amabilmente senza curarsi troppo delle regole: 400 euro di multa per ognuno di loro. I vigili, tutti in divisa, si sono avvicinati e hanno iniziato a sanzionare scatenando una reazione imprevista tra chi stava assistendo alla scena: applausi. «Bravi, fate bene. Noi qui a tenere la mascherina anche col caldo e quelli se ne fregano», è sbottato un signore di mezza età, in fila per un gelato, mentre assisteva alla scena. Commento ampiamente condiviso. Poi la rete si è allargata: altre sanzioni sono state staccate in piazza Pola, piazza Trentin, Calmaggiore, piazza San Vito, via Municipio, dove una compagnia di 16 giovani arrivati da Padova per passare una serata trevigiana stava mangiando delle piadine acquistate poco lontano. Erano seduti ai tavolini di un bar in quel momento chiuso quando hanno visto arrivare gli agenti. È stato inutile alzare la mascherina appena scorte le divise, ormai era troppo tardi. Multa da 400 euro per tutti.

«IMPRESSIONANTE»

Il sindaco Conte ammette che 34 multe sono tante, ma osserva anche: «Dovevamo dare un segnale, anche per rispondere alle tante segnalazioni fatte proprio dai cittadini. In questi ultimi tempi abbiamo visto troppe cose che non andavano bene. Non mi sorprendono gli applausi agli agenti. Ormai si è diffusa la consapevolezza che questi controlli servono per preservare la salute, per consentire alle scuole di restare aperte e alle gente di fare la propria vita». Il sindaco ha anche scritto una lettera aperta ai ragazzi alla vigilia del primo giorno di scuola: «Abbiamo fatto tanti sforzi, ma non serviranno a nulla senza l'impegno di tutti». Il comandante della polizia locale Andrea Gallo osserva: «È vero, 34 multe in una sola serata sono tante. In precedenza ne avevamo fatte al massimo sei in una volta, è accaduto in pescheria qualche mese fa. Il numero, letto così, fa impressione. Ma bisogna anche rapportarlo alle migliaia di persone che erano in giro per il centro sabato sera. La città era veramente piena. Quindi, alla fine, a prendere la multa è stata solo una piccola percentuale».

IL CONSIGLIO

Il comandante però non si compiace: «Arrivare alle sanzioni è sempre una sconfitta - ammette - il problema Covid non si risolve, ovviamente, così. Lo si potrà affrontare con successo solo se ognuno di noi seguirà le elementari misure di sicurezza. Quindi, mettiamo tutti la mascherina, rispettiamo le distanze». Per la polizia locale la mascherina va poi indossata sempre: «La norma entrata in vigore dopo ferragosto, per quanto non chiarissima, dice che dopo le 18 bisogna indossare la mascherina anche all'aperto in tutte quelle zone dove si possono creare degli assembramenti. Per evitare problemi di interpretazione noi, fin dal primo giorno, abbiamo consigliato di indossare la mascherina sempre dalle 18 in poi, senza fare troppe distinzioni. Purtroppo notiamo un certo rilassamento. È una tendenza generale in tutte le province, non solo qui da noi. E viene evidenziata parlando con i comandanti della polizia locale degli altri capoluoghi. Dare un segnale è necessario. Nei prossimi giorni faremo altri servizi del genere, ogni volta che sarà possibile».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA