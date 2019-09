LA STAGIONE TREVISO Il casco dell'astronauta troneggia sulla scrivania della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STAGIONETREVISO Il casco dell'astronauta troneggia sulla scrivania della sala davanti al presidente Beltotto: la stagione stellare 2019 promessa dal Teatro Stabile e dal Comune di Treviso racchiude il meglio di quanto si potesse ottenere vista la situazione in cui è nata. Comunale Del Monaco in bilico fino all'ultimo, transizione in corso tra Cassamarca e Ca' Sugana, pochissimo tempo a disposizione, artisti e compagnie già scritturati, tour programmati. Il direttore Massimo Ongaro dosa con cura le parole, ma il cartellone che quest'anno...