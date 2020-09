LA PRESENTAZIONE

TREVISO «La nostra ambizione è quella di essere la start up di un nuovo progetto politico per il Veneto, che esca da logiche ideologiche, di pseudo maggioranza e opposizione, in realtà molto consociative». Simonetta Rubinato sintetizza così la nuova iniziativa che la vede protagonista per le prossime elezioni regionali, alla testa della lista Veneto Simonetta Rubinato per le Autonomie. Ieri l'ex parlamentare del Pd (partito a cui non è più iscritta) ha concluso il tour di presentazione dei candidati nei vari collegi territoriali, a Treviso, la sua provincia. Tema chiave l'autonomia differenziata. Non a caso, diversi candidati provengono da istanze autonomiste e federaliste. Il disegno di legge in materia, portato avanti dal ministro Boccia, però, piace poco, tanto da essere definito un bluff: «Premesso che sarebbe interessante leggerlo, ma non si sa dove sia perché è secretato, gli strumenti per l'autonomia differenziata ci sono già tutti ribadisce Rubinato -. Basta la norma costituzionale e la norma che ho fatto approvare io nel 2013 per il procedimento, non serve altro. L'ha detto persino la commissione bicamerale Affari regionali nel 2018: c'è già tutto per farla partire, serve solo la volontà politica. La legge quadro di Boccia è solo un modo per allungare i tempi e far passare per autonomia un mero decentramento amministrativo. Non è questo l'autogoverno del Veneto». Rubinato non si nasconde che la partita elettorale sia durissima e anzi c'è già un vincitore. Era però il momento di gettare il seme. Per entrare a Palazzo Ferro Fini lei stessa dovrà raccogliere preferenze personali, non solo voti come candidato presidente (è capolista in tutte le province, tranne Rovigo). Se lei o qualcuno dei suoi riuscirà nell'impresa, promette di essere un grillo parlante (riferimento a Pinocchio, non ai grillini: Non siamo per l'antipolitica). A Luca Zaia, intanto, pone una domanda- sfida: «I veneti si sentono rappresentati da lui e può fare molto. Ma si impegna a governare per cinque anni il Veneto o tra due anni, quando passerà il treno delle elezioni nazionali, lascerà? Qui misureremo il prima i Veneti', rispetto al suo partito, al segretario del suo partito, alla sua carriera personale». Nella Marca, della squadra fanno Mirco Feston, già sindaco di Zero Branco e oggi vicesindaco, Silvia Breda, giovane mamma di Villorba, collaboratrice della Fondazione Università Ca' Foscari, Mario Libralato, assessore a Fonte e storico attivista del Movimento federalista europeo, Francesco Cavasin, medico di Roncade, e Anna Iseppon, già consigliere comunale a Miane.

Mattia Zanardo

