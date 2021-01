LA SPERANZA

TREVISO La luce s'intravede, ma la strada da percorrere per arrivare alla fine del tunnel è ancora lunga. Di passi avanti però se ne sono fatti, e i risultati sono tangibili. Lo sforzo profuso finora dall'azienda sanitaria, ma non solo, sta man mano portando ad alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Il trend dei contagi è in calo da giorni, complici le restrizioni imposte dalle zone rosse e arancioni del periodo natalizio. E se si dovesse continuare su questa strada gli ospedali potranno finalmente riprendere una grossa parte delle attività ordinarie, al momento procrastinate causa Covid. «Da quando è iniziata la pandemia le prestazioni urgenti sono sempre state garantite - afferma il direttore generale dell'Usl 2 Fracesco Benazzi - reparti come quelli di cardiochirurgia e neurochirurgia, ad esempio, non hanno mai smesso di lavorare. Tutto il settore oncologico, traumatologico o ginecologico ha continuato a essere attivo indipendentemente dall'emergenza Covid. Siamo nell'ordine del 40% delle prestazioni sanitarie su cui la pandemia non ha influito. Se la pressione sugli ospedali continuerà a scendere siamo pronti a riprendere tutta una serie di attività, compreso l'utilizzo dei posti letto ordinari».

LE PRESTAZIONI

Se finora tumori, infarti, ictus, parti e traumi vari, come ad esempio le fratture, sono stati trattati come se il Covid non esistesse, c'è la concreta ipotesi che già nei prossimi giorni la gamma delle prestazioni sanitarie si possa ampliare. Attività ordinarie come le protesi all'anca, gli interventi alle ginocchia, colecisti, ernie o appendiciti torneranno a essere praticabili. «Si sta valutando un graduale ritorno alla normalità dal punto di vista delle prestazioni sanitarie - continua Benazzi - tutto dipenderà dalla curva dei contagi e dalla pressione dei ricoveri per Covid, ma la sensazione è buona. Stiamo facendo il massimo per ripristinare quante più attività ordinarie possibile». Non significa che i pericoli siano alle spalle, anzi. Preoccupano le varianti inglese e brasiliana del virus, che potrebbero attecchire in maniera importante anche a Treviso. «In questi ultimi giorni stiamo assistendo a un calo considerevole dei nuovi casi di positività. Ne serviranno altri per confermarne la tendenza. Di certo il rallentamento dei movimenti delle persone associato a un maggior rispetto delle ordinanze regionali e del dpcm ha favorito questo calo. Ci auguriamo che questo risultato sia figlio anche di una diminuzione della virulenza del Covid dopo il picco raggiunto dieci giorni fa. Ma la guardia va tenuta alta: in agguato c'è sia la variante inglese che quella brasiliana del virus, che potrebbero portare a una recrudescenza. Dobbiamo dunque stare ancora molto attenti».

L'ANDAMENTO

La situazione generale insomma sembra positiva, vaccini a parte. La macchina organizzativa dell'azienda sanitaria, che punta a fare più 4mila iniezioni al giorno, ha subito uno stop per i ritardi nella consegna delle dosi da parte della Pfizer. È un problema ma non una catastrofe. Certo, il direttore Benazzi non fa mistero che complica le cose e costringerà l'Usl a rivedere i propri piani, ma allo stesso tempo non sarà responsabile di un'eventuale inversione del trend calante dei contagi. La mancata riapertura delle scuole, così come le restrizioni governative, stanno portando risultati. E il pensiero di Benazzi è rivolto proprio a questo aspetto: se la diffusione frena sarà più facile arginarne un ritorno. «È quanto mai prematuro dire che la seconda ondata è passata - conclude il direttore generale dell'Usl 2 - continuando a evitare assembramenti, rispettando le regole, il Covid perderà potenza come sta facendo. Abbiamo passato mesi difficili e la situazione sta migliorando. Stiamo continuando con le assunzioni di personale medico e ospedaliero e, se la pressione sugli ospedali continua a scendere, finalmente c'è la possibilità di far riposare chi fino a questo momento ha sempre lavorato in prima linea, di avere più posti letto ordinari nelle strutture, di riprendere le normali attività. Un passo alla volta ne usciremo, anche se l'unica strada davvero sicura resta il vaccino. Noi siamo pronti e stiamo lavorando per questo».

Giuliano Pavan

