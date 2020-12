LA SITUAZIONE

TREVISO Incertezza totale. Questo lo status quo del rientro fra i banchi per i 30mila studenti delle superiori della Marca. Per organizzare e calibrare i trasporti mancano i numeri e ad oggi l'unica soluzione sembra effettuare ingressi scaglionati tra le 8 e le 10 almeno per le prime due settimane. «Non che questo risolva il problema afferma il presidente della Provincia, Stefano Marcon. Anzi comporta a pioggia pesanti problemi per le scuole legati all'organizzazione, ai turni del personale, al servizio mensa. Da quanto vissuto a settembre sembra che non si sia imparato nulla». Tra enti locali e Ministero è ormai un braccio di ferro. Le Province, tra cui quella trevigiana, stanno preparando un documento di protesta da inviare a Roma. In questo scenario, specie per Mom, prende sempre più corpo il rischio di mettere in campo sforzi e investimenti faraonici per poi vederli vanificati dopo poche settimane, come in autunno. «Il rientro deve essere ponderato, sicuro. Si riparte per continuare ad andare a scuola, non per ritrovarsi tutti a casa dopo un mese» ha tuonato Marcon.

DISCUSSIONE APERTA

La data di rientro a scuola non è ancora stata fissata ma il Governo è perentorio: indipendentemente da quando sarà (7 e 21 gennaio le due date oggi più probabili, ndr), il sistema scolastico dovrà far rientrare in presenza il 75% degli alunni. Da subito. Come riuscirvi in sicurezza è un problema che devono risolvere Provincia, Provveditorato e Mom. Durissime le reazioni dopo l'incontro avvenuto ieri in Prefettura, con Mobilità di Marca che ha chiesto di partire con il 60% dei ragazzi in classe per valutare i flussi di spostamento e poter calibrare il servizio in sicurezza (che deve rispettare il 50% della capienza su ogni mezzo). Dopo una ventina di giorni di rodaggio ha calcolato l'azienda si potrà offrire un servizio adeguato anche con il 75% delle presenze in classe. Dal Ministero la risposta è stata secca: no, si parte subito al 75%. «Allora l'unica soluzione diventano gli ingressi scaglionati a scuola ha spiegato Giacomo Colladon, presidente di Mom. Per due settimane i ragazzi devono essere spalmati con ingressi e uscite in orari differenziati. Di fatto oggi non sappiamo niente. A ridosso del Natale, con un rientro che secondo il Governo dovrebbe avvenire il 7 gennaio. Con metà della capienza di ogni mezzo, potrebbero servire fino a 120 bus in più. Oggi ne abbiamo 40». Un recente sondaggio regionale, che nella Marca ha coinvolto 27.742 studenti, vede il 68% pronto a usare i mezzi pubblici da gennaio per tornare a scuola. La netta maggioranza di questi ultimi (70,3%) utilizzerà l'autobus e quasi tutti sono intenzionati a rinnovare l'abbonamento. Però non basta. «È una fotografia realistica, ma il dato vero lo avremo solo quando gli abbonamenti saranno sottoscritti prosegue Colladon. Solo allora conosceremo i flussi di traffico, sapremo quali corse e orari vanno potenziati, quanti ragazzi realmente dovremo trasportare. Ovviamente le famiglie per ora non si sbilanciano, visto che non sappiamo nemmeno quando la scuola riprenderà. Rischiamo di investire centinaia di migliaia di euro ogni mese per procurarci mezzi di ditte private e autisti, per poi magari trovarci dopo un mese con gli istituti nuovamente chiusi o con autobus in più su linee dove non servono. Senza contare che gli autisti per il trasporto scolastico hanno bisogno di certificazioni che non tutti coloro che guidano i bus turistici hanno. Il Ministero vuole che siano assoldati anche loro, ma a questo punto abbiamo chiesto di essere deresponsabilizzati perché le prime visite di abilitazione saranno disponibili solo a fine gennaio».

L'INCERTEZZA

«Manca il buonsenso. Bisogna partire con numeri ridotti, al massimo il 50% dei ragazzi in presenza per le prime settimane fa eco Marcon, solo dopo attente valutazioni si potrebbe incrementare. Invece ci troviamo a dover organizzare gli ingressi scaglionati con tutte le mille problematiche che comportano per la scuola e i trasporti». Provincia, Provveditorato e Mom discuteranno oggi alcuni possibili protocolli operativi, ma il malcontento monta: «Questo anno difficile avrebbe dovuto insegnare a organizzarsi, invece si pretendono numeri e misure irrealistici conclude. Con l'Unione delle Province stiamo preparando un documento da inviare al Governo. La situazione deve essere sbloccata».

Serena De Salvador

