LA SITUAZIONE

TREVISO Il coronavirus non molla la presa. Ieri ci sono stati 869 nuovi contagi. Negli ospedali trevigiani si è arrivati a sfiorare quota 600 ricoveri. La corsa ai vaccini anti-Covid è partita. Ma adesso bisogna fare i conti con l'incognita case di riposo. L'Usl punta a immunizzare nel giro di un mese tutti gli anziani e tutti gli operatori. Complessivamente 15mila persone. Stando alle prime stime fatte dagli addetti ai lavori, però, solo il 50% degli operatori dei centri servizi al momento si dice pronto a farsi vaccinare. Si tratta di una quota che non consentirebbe di raggiungere l'immunità di gregge, fissata almeno al 65%. E questo proprio nelle strutture che davanti all'epidemia da coronavirus hanno pagato e stanno pagando il prezzo più elevato in termini di vite umane. Va detto che la raccolta dei dinieghi è appena iniziata. Nei prossimi giorni le strutture, in collaborazione con l'azienda sanitaria, cercheranno di convincere quante più persone possibile sulla sicurezza del vaccino anti-Covid. Fatto sta che i primi numeri non sono di certo confortanti.

I DATI

Passando in rassegna i diversi ruoli degli operatori della sanità, emerge un deciso calo della adesioni. «Negli ospedali c'è stata una pre-adesione del 90%», annuncia l'Usl della Marca. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso entra nel dettaglio. «Tra gli infermieri che lavorano negli ospedali c'è un'adesione che va dal 70 all'80 per cento spiega la presidente Samanta Grossi mentre si riduce tra gli infermieri che lavorano nelle case di riposo, scendendo sotto il 70%». E tra gli operatori dei centri per anziani? «Ad oggi siamo anche sotto al 50% rivelano da alcune delle 54 strutture del trevigiano auspichiamo che gli appelli funzionino, portando a un aumento di questa quota. Speriamo che al momento di raccogliere le adesioni messe nero su bianco ci siano delle buone sorprese». Intanto i direttori delle rsa non nascondono le preoccupazioni. In queste ore c'è un confronto continuo. Proprio oggi si terrà l'incontro tra l'Usl e i centri per anziani della Marca. L'obiettivo è fare il punto organizzativo sull'avvio della campagna vaccinale. Nelle case di riposo si partirà dal 4 gennaio. Non c'è molto tempo. «Servono interventi informativi capillari avverte Grossi negli ospedali non mancano momenti di confronto tra i colleghi. In altre strutture, invece, le cose sono diverse». Per quanto riguarda gli infermieri, l'Ordine è più che mai chiaro: «Vaccinarsi è un dovere etico e deontologico». «Chi non vuole vaccinarsi forse ha sbagliato lavoro scandisce Grossi da parte nostra, cercheremo di sensibilizzare quante più persone possibile. Gli infermieri che non si vaccineranno verranno richiamati. Non si tratta di procedimenti disciplinari, ma avvieremo dei colloqui per spiegare l'importanza di immunizzarsi per fermare questa epidemia, soprattutto nei luoghi più a rischio». Sull'importanza delle vaccinazioni interviene anche Daniela Maccari, direttore del servizio farmaceutico dell'Usl, la dottoressa che gestisce il polo di conservazione dei vaccini a 75 gradi sottozero nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. «Ad oggi l'obbligatorietà non c'è. Vista la situazione, però, c'è già molto più di un forte consiglio sottolinea se a livello generale non si dovesse arrivare a una soglia sufficiente per garantire l'immunità di gregge, sicuramente ci potrà essere qualche iniziativa un po' più coercitiva da parte degli enti regolatori».

GLI OSPITI

In tutto ciò si apre anche il fronte che riguarda gli anziani. Il processo decisionale sul vaccino non è sempre lineare. A chi tocca decidere? «Ci sono anziani ospitati in casa di riposo che non sono più in grado di intendere e volere, ma che non hanno mai avuto un amministratore di sostegno spiegano dalle rsa in casi del genere, che non sono affatto sporadici, devono decidere i figli o altri parenti? E davanti a pareri discordanti sul vaccino anti-Covid come ci si dovrà comportare?». Sono dubbi da sciogliere il più in fretta possibile. Anche perché il coronavirus continua la propria corsa. Ad oggi sono esattamente 14.788 i trevigiani che stanno lottando contro l'infezione. Tra i 597 ricoverati, 548 sono nei reparti Covid ordinari e 49 in Terapia intensiva. Un record per la Marca. L'Usl ha predisposto un piano straordinario per allestire 108 posti aggiuntivi nei reparti ordinari. Intanto ieri hanno perso la vita altre 10 persone. In poco più di 10 mesi di epidemia il totale dei lutti registrati nel trevigiano è salito a 920.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA