LA SFIDATREVISO «Negli spazi del centro sociale la Polizia Locale non entra. Questo è chiaro: è sempre stato così. Non c'entra il vigile urbano in sé. C'entra il fatto che il centro sociale è un polmone, un punto dove la città può respirare e dove può sottrarsi al controllo poliziesco». Nicola Vendraminetto, portavoce di Django, non ci gira attorno e tiene alta la tensione con Ca' Sugana. «IL SINDACO»Pronta la replica del sindaco Mario Conte: «Dentro Open Piave la Polizia locale non può entrare? Bene continuiamo con reati. La...