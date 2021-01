LA SFIDA

TREVISO Lo striscione è apparso nella notte, a coprifuoco bello che iniziato. Sopra Porta Caccianiga un commando del fantomatico movimento Mascherine Tricolori ha srotolato un lenzuolo contro la scelta del sindaco Mario Conte e della polizia locale di utilizzare il sistema Targa System per individuare chi evade dalla quarantena. Una decisione che ha suscitato qualche polemica, ma che le Mascherine hanno voluto evidenziare platealmente scrivendo: «Orwell 1984, Conte ti sta guardando. Il tempo di fare un paio di foto, poi lo striscione è stato tolto e le immagine diffuse alla stampa e sui social. Insomma: missione compiuta.

LE REAZIONI

Al di là della protesta, innocua seppur singolare, resta il fatto di una violazione palese: quella del coprifuoco. Lo striscione prima delle 22 non c'era. È apparso dopo quando, in base al Dpcm e alle ordinanze in vigore, nessun poteva circolare se non per validi e comprovati motivi. La polizia locale sta quindi esaminando i video registrati dalle telecamere dislocate lungo il Put e qualche cosa sta emergendo: del resto, a quell'ora, di gente e di auto in giro non ce ne sono tantissime. Entro breve si dovrebbe arrivare all'identificazione dei protagonisti del gesto. Rischiano la multa di 400 euro non per lo striscione esposto, ma per aver violato il coprifuoco. Scoperti da quelle stesse telecamere che stavano contestando.

LE MOTIVAZIONI

Il movimento ha però voluto motivare la sua protesta con comunicato: «Non bastavano le restrizioni del governo, i coprifuoco e le festività abolite, ci mancava il controllo totale del libero cittadino che libero oramai non è più - scrivono - cittadino che, a parer suo, evidentemente è diventato una delle cause principali dell'aumento dei contagi nella marca trevigiana e che per questo deve perdere ogni diritto alla privacy e ricevere una stretta sorveglianza degna del peggior criminale. Se da un lato è vero che stiamo vivendo una grave emergenza sanitaria, dall'altro però non possiamo tollerare in nessun modo che personaggi come il sindaco possano ergersi a fautori di situazioni al limite della dittatura».

LA REPLICA

Conte, pur non dando molta importanza al gesto, ha però voluto farsi sentire: «Non conoscevo il Movimento Mascherine Tricolori. Credo però che considerare dei controlli stradali per individuare eventuali persone che violano la quarantena, favorendo così il contagio e il dilagare del virus, attraverso una comparazione con la specifica banca dati un comportamento del sindaco al limite della dittatura, come hanno dichiarato in un comunicato inviato alla stampa, con tanto di striscione orwelliano annesso, sia veramente fuori da ogni logica. Fuori dal mondo. Non dico altro. Il targa system viene utilizzato quotidianamente a tutela della sicurezza pubblica, come deterrente, nella prevenzione e nella repressione di condotte illecite o non conformi a codici e regolamenti. Qui dobbiamo uscire da un'emergenza e con il Covid non si scherza».

P. Cal.

