LA SENTENZASi riapre la partita per la vendita dei medicinali in Borgo Cavour. Con una sentenza depositata nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Farmacia Trevigiana contro il precedente verdetto del Tribunale amministrativo regionale, nell'ambito del contenzioso che vede fronteggiarsi la società e il Comune. È stata così annullata l'esclusione della Spa, partecipata al 20% proprio da Ca' Sugana, dalla procedura aperta per l'affidamento della farmacia comunale Santi Quaranta.LA VICENDAAl centro della vicenda...