TREVISO Sono 507 le classi con casi di Covid. Nello specifico, 66 sono in quarantena. Un numero che sta calando grazie al lavoro di tracciamento. Ma altre 441 sono sotto monitoraggio: i ragazzi possono solo frequentare la scuola, azzerando le altre attività. Tra i bambini con meno di 11 anni il contagio è a livelli elevatissimi. Il tasso medio è arrivato a oltre 1.000 casi ogni 100mila giovani. Il più alto in assoluto. Non a caso l'Usl sta spingendo il più possibile sulla campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, partita giovedì.

E c'è anche un altro fronte caldo. Si riscontrano sempre più spesso episodi di genitori che mandano i figli a scuola nonostante l'obbligo di isolamento precauzionale perché entrati in contatto con persone positive. A Ponzano il sindaco Antonello Baseggio si è stancato e ha scritto a tutti. «Se capiterà ancora passeremo alla denunce avverte certi comportamenti non sono più ammissibili: non si può più far finta di non sapere». Oggi più di un quarto delle classi di Ponzano è in quarantena: 13 su 50. Quando qualche genitore non rispetta l'isolamento, nella migliore delle ipotesi si costringono decine di famiglie a corriere nei Covid Point per i tamponi e nella peggiore nascono dei focolai. Senza contare che sono già emersi problemi legati al rifiuto da parte di alcune famiglie di sottoporre i loro figli al tampone. «Il comportamento di tutti noi è la prima arma, insieme al vaccino, per sconfiggere la pandemia, che purtroppo è ancora presente» - scrive Baseggio nella lettera spedita alle famiglie degli alunni dell'Ic di Ponzano. Discorso identico per il mondo delle associazioni, alle quali è stata ricordata la necessità di tenere un registro delle presenze, mantenere i gruppi separati e comunicare subito qualsiasi caso o sospetto di positività.

Da ieri per velocizzare i controlli tra bambini e ragazzi sono entrati in funzione tre Covid Point dell'Usl dedicati esclusivamente allo screening scolastico: Casier (via Mattioli, lunedì-sabato 8-20 e domenica 8-12), Conegliano (distretto di via Galvani, lunedì-sabato 8-18 e domenica 8-12) e Castelfranco (l'ex Melodi, lunedì-sabato 8-17 e domenica 8-12). C'è stata subito una pioggia di richieste. Fin troppe. Ieri mattina alle 7 c'era già la coda a Conegliano. «Evidentemente molti hanno saputo della novità ma pochi hanno letto che il servizio funziona su prenotazione attraverso il Sisp» - dice il personale presente. Solo ieri mattina, comunque, qui sono stati eseguiti 150 tamponi su altrettanti studenti. «Significa 150 auto in meno in coda alla Zoppas Arena sottolineano i sanitari adesso stiamo vedendo come organizzarci al meglio nella gestione degli accessi, anche per evitare incroci tra classi e scuole diverse. In questo senso è fondamentale che venga rispettato l'orario della convocazione». L'Usl ripete che nei Covid Point per gli screening scolastici si può entrare esclusivamente esibendo il provvedimento inviato via mail dal servizio Igiene e sanità pubblica.

