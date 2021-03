Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCUOLATREVISO Riaprire le scuole dopo Pasqua: dagli asili alla prima media compresa. Anche se si resterà in zona rossa a causa dellemergenza Covid. È il piano su cui si sta lavorando a livello nazionale. Per la Marca vorrebbe dire far tornare in classe, in presenza, oltre 45mila alunni. Senza contare i nidi. Resta comunque da vedere se verrà introdotto un limite, come accaduto alle superiori, che prima del blocco generale erano...