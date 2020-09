Il primo scoglio riguarderà l'apertura delle scuole. Il secondo, invece, l'arrivo dell'autunno e delle malattie stagionali. L'azienda sanitaria si sta organizzando per affrontare al meglio qualunque scenario, a cominciare da una seconda ondata di Covid-19. Verranno aumentati i posti letto in tutti gli ospedali, sia in terapia intensiva che in sub intensiva. Verranno allestite poi delle tensostrutture riscaldate per il pre-triage all'esterno dei presidi ospedalieri: di certo a Treviso, Conegliano e Montebelluna e, se le dimensioni lo consentiranno, anche a Vittorio Veneto. Ma l'appello dell'Usl 2, al di là del rispetto delle norme sanitarie, riguarda il vaccino antinfluenzale. «È fondamentale» ha affermato il direttore generale Francesco Benazzi. A metà ottobre, per gli over 60, l'Usl organizzerà 3 sabati dalla mattina alla sera in 7 palestre concordate con i sindaci della Marca per vaccinare 208 mila persone. Ci sarà una task force con i medici di famiglia. L'obiettivo è quello di coprire il maggior numero di persone, visto che il vaccino faciliterebbe il contrasto al Covid. Per cui l'appello dell'Usl a vaccinarsi è chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA