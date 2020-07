IL LUTTO

TREVISO Con la scomparsa di Roberto Fontana, architetto che ha scritto pagine importantissime nella storia recente della città, per la sorella più giovane Luciana ed i nipoti tutti se ne è andato «il patriarca della famiglia». Da 'zio Roberto' passavano tutti: nipoti, bis-nipoti, parenti vicini e lontani. Amici cari. Nella sua bella casa trevigiana, riceveva le visite, sorridente, nello studio, circondato dai suoi quadri, dai tanti ritratti della moglie, dipinti negli anni. Dalle foto dei nonni e di tanti familiari. Dai ricordi di viaggi.

IL RICORDO

«Mio fratello era innamorato della vita - ha detto la sorella Luciana - sin da ragazzo. Ha sempre avuto una passione per la vita in tutti i suoi aspetti e per le relazioni umane. Passioni poi affinatesi nell' architettura e nella pittura, che lo ha portato a dipingere con il gruppo di altri rinomati trevigiani , come Bepi Zavan. E nel grande amore con la moglie, Vittoria Possenti, mancata alcuni anni prima di lui, con cui aveva condiviso tutto, affetti, amici, viaggi e la profonda religiosità». Lucido sino alla fine, seguito dai familiari stretti e da amici fraterni, lo zio - dicono i nipoti «ci mancherà». «Compagno di tutti i nostri Natali e le ricorrenze di famiglia. Ci riuniva tutti. Sempre curioso delle nostre storie. Ma ci consola pensare che fosse pronto a raggiungere Vittoria. Ci lascia tanti ricordi e tutti i colori dei suoi quadri».

L'ORDINE

Anche l'ordine degli Architetti ha voluto dedicare un profondo pensiero a uno dei suoi rappresentati più importante: «L'Ordine degli architetti PPCTV si stringe intorno alla famiglia dell'architetto Fontana - dichiarano il Presidente dell'Ordine Marco Pagani e il Presidente della Fondazione Architetti Giuseppe Cangialosi - Se ne va uno dei decani dell'architettura trevigiana che con la sua professionalità ha cambiato e allo stesso ha aggiornato il volto della città di Treviso, rendendolo più contemporaneo, al passo con i tempi e con il boom economico che ha toccato anche il capoluogo della Marca a partire dagli anni 60'». Ancora da fissa la data dei funerali, che potrebbero essere domani o mercoledì. Di sicuro si svolgeranno al Duomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA