LA SCELTA

TREVISO In forma strettamente riservata si svolgerà questa mattina il funerale di Dino De Poli nel tempietto dell'Israa nella casa di riposo di Santa Bona Città di Treviso, dove l'ex presidente della Fondazione Cassamarca ha passato gli ultimi giorni della sua vita. La famiglia, la moglie Renza e i figli Nicoletta e Mauro, hanno fatto sapere di non volere nessuno. Sarà una cerimonia veloce, frugale, ristretta ai soli familiari e a qualche selezionatissimo amico. Non ci saranno autorità, fiori, corone. Non ci saranno discorsi e ricordi. La figura di De Poli, l'uomo che ha dominato il palcoscenico cittadino per oltre quarant'anni, dividendo la città tra chi lo ammirava e chi lo criticava, se ne andrà in silenzio, così come è vissuto dopo l'uscita da Ca' Spineda. Una scelta di riservatezza che ha creato un certo sconcerto e che fa un po' a pugni con la personalità dirompente che De Poli ha dimostrato in ogni occasione. Vedendolo sempre al centro della scena, a comandare, a prendere le decisioni anche a costo di sfidare tutto e tutti, stride questa scelta di bassissimo profilo proprio nel momento del commiato finale. Ma tutti, ovviamente, si sono adeguati. Presidente della Regione, della Provincia, sindaci di comuni da un po' tutta Italia, docenti universitari sparsi in tutto il mondo, hanno comunque voluto dimostrare il proprio cordoglio con telegrammi e messaggi.

IL RICORDO

Anche Treviso ha intenzione di non dimenticare De Poli. Il sindaco Mario Conte non nasconde che l'amministrazione comunale intende dedicare alla sua memoria uno spazio cittadino: «Non ci sarà una piazza De Poli - premette il sindaco - ma è nostra intenzione mantenerne viva la memoria. Ci confronteremo in consiglio comunale con le altre forze politiche e con la famiglia. La nostra idea è di dedicare al presidentissimo un edificio simbolo della città».

LA DIOCESI

Anche il vescovo Michele Tomasi, a nome della Diocesi, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia De Poli. Il vescovo ha voluto ricordare la forte ispirazione cristiana dell'ex presidene «scaturita dalla formazione nelle fila dell'Azione cattolica e dalla sua militanza, in anni non facili ma di grandi fermenti, nella Giac (Gioventù italiana di Azione cattolica), della quale fu dirigente sia a Treviso che a livello nazionale, ricoprendo l'incarico di vice delegato centrale Studenti sotto la presidenza di Mario Rossi». Tomasi ha ricordato «La necessità di pensare in grande» di De Poli «animato da una forte speranza e fiducia nel futuro, e la centralità della persona, messa a fuoco nelle letture dei filosofi personalisti, sono alcuni tratti che hanno caratterizzato la sua successiva attività nella politica e nel mondo del credito, fino alla presidenza di Fondazione Cassamarca. In tale veste, ha posto attenzione alle esigenze del territorio e delle comunità parrocchiali, contribuendo al recupero del patrimonio culturale e artistico di molte chiese. Ha soprattutto contribuito allo sviluppo della città di Treviso, con numerosi progetti che, al di là di una loro piena riuscita, mai hanno tradito la sua visione umanistica a tutto tondo, come del resto confermato dall'insistenza sui progetti per rilanciare in tutto il mondo quello che lui chiamava Umanesimo latino».

P. Cal.

