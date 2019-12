CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCELTATREVISO I corsi di medicina, le lauree specialistiche in infermeria e i nuovi percorsi per operatori sanitari si svolgeranno negli spazi del nuovo ospedale e, se necessario, in quelli dell'Ordine dei medici. Le aule universitarie potrebbero quindi trovare spazio definitivo con ogni probabilità nella nuova cittadella della salute. E l'ex distretto potrebbe non servire più. D'altronde per il complesso di proprietà di Fondazione Cassamarca all'orizzonte ci sarebbero altri piani. Il presidente Luigi Garofalo non fa mistero del fatto...