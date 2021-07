Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCELTAMONTEBELLUNA Un sì a denti stretti alla partita al bar. Il sindaco di Montebelluna Elzo Severin lo ha pronunciato ieri con una nota indirizzata ai commercianti della città e, indirettamente, ai cittadini in vista della finale degli Europei di calcio in programma domani sera. Nel testo, pubblicato anche sul sito web del Comune, si coglie infatti il tentativo di dissuadere i cittadini dalla visione della partita in luoghi pubblici...