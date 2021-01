LA SANZIONE

TREVISO Seduti al tavolino in veranda dopo la partita di padel. Una scena che ha portato la polizia a sospendere la licenza per cinque giorni a La Cucineria, il bistrot annesso agli impianti sportivi Padel di via Selvatico, e a multare undici clienti e il titolare. «Accettiamo il provvedimento, ma non c'era nessun assembramento: siamo noi i primi a temere questo virus che ci sta mettendo in ginocchio» ha commentato rassegnato il gestore Vittorio Evangelista. Il locale è stato temporaneamente chiuso dopo un controllo alle 13.30 di sabato, quando nella zona fumatori esterna sono stati trovati undici avventori che consumavano bevande, alcuni dei quali seduti. Nessuna sanzione invece nei confronti del centro sportivo, controllato ieri mattina ma rimasto pienamente operativo.

IL BLITZ

La Divisione polizia amministrativa e la Squadra volante sono arrivate a La Cucineria all'ora di pranzo di sabato. Undici persone, dopo aver giocato a padel nei vicini campi, hanno raggiunto a gruppetti il bar dove come previsto dalle norme della zona arancione è consentito il solo asporto. Alcuni avventori nell'area fumatori si sono seduti attorno a quattro tavolini. In quel momento sono giunti gli agenti. Dodici le multe di 400 euro (280 se pagate entro cinque giorni) elevate nei confronti del gestore e della clientela, con la conseguente chiusura fino a giovedì e la segnalazione alla Prefettura, che potrebbe valutare di estendere il periodo di sospensione della licenza. Al gestore è stato contestato di non aver eseguito correttamente l'asporto, dal momento che i clienti consumavano nelle pertinenze del locale e in bicchieri di vetro. Stessa sorte per gli avventori, mentre nei confronti di alcuni sono in corso accertamenti anche per l'uscita dai comuni di residenza.

LA REAZIONE

«I clienti c'erano, non lo nego. Erano alcuni frequentatori del circolo di padel che dopo aver giocato hanno ordinato qualche bibita. Erano tutti all'esterno, non vi era alcun assembramento ha spiegato Vittorio, il titolare del bar. Sono sempre il primo a insistere perché tutti usino le mascherine, il gel e mantengano le distanze. Di questo virus ho paura. Sarei uno sconsiderato a mettere in pericolo me e le altre persone. Mi spiace solo per le modalità con cui si è svolto il tutto: la categoria è in ginocchio, i ristori se e quando arrivano sono irrisori, ci è consentito lavorare a registro ridottissimo. Pensavo ci sarebbe stato almeno un avviso, anche perché non vedo la differenza tra consumare all'aperto fuori dal locale o a pochi metri nel parcheggio. Mi spiace per i clienti, avevo chiesto che multassero solo me, ma non è stato possibile». La polizia è tornata per una verifica sia domenica che ieri, quando è stato controllato il centro sportivo. «Non hanno riscontrato alcuna irregolarità, i campi restano aperti, le partite sono scaglionate e all'interno si accede solo con la tessera agonisti specifica il proprietario di Padel, Nicola Bosisio. Spiace per il bar, il momento è difficilissimo per tutti».

Serena De Salvador

