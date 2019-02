CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISTRUTTURAZIONETREVISO Hanno deciso di implementare il negozio e di valorizzarlo con una sapiente ristrutturazione. E, insieme fanno il bis: insieme ad un rinnovato Zanetti bimbi, sabato scorso ha aperto i battenti Shake, negozio attiguo con ingresso dalla galleria di via Manin destinato alla fascia teen-agers. «Abbiamo investito in una consistente ristrutturazione, ora attendiamo delle concrete politiche di aiuto per il centro storico». Enrico Barcè è oggi responsabile dei due punti vendita sinonimo di qualità e moda nel settore...