Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISOLUZIONETREVISO I medici di famiglia possono allontanare i pazienti che nonostante mille raccomandazioni e l'assenza di controindicazioni scelgono deliberatamente di non vaccinarsi contro il Coronavirus. Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, il maggiore sindacato dei dottori di base, lo presenta come un argine per cercare di frenare l'ondata no vax. «I medici di famiglia hanno la possibilità di ricusare i pazienti nel...