LA RIPARTENZA

TREVISO Si riparte. Da lunedì gli ospedali riprenderanno progressivamente le attività ordinarie. Dopo il rallentamento imposto dalla seconda ondata del coronavirus, bisogna recuperare 13.355 prestazioni ambulatoriali programmate, tra visite ed esami, soprattutto di radiologia, e 11.584 interventi chirurgici rinviati negli ultimi due mesi e mezzo perché non urgenti, a partire dall'ortopedia. Verrà riaperto anche il Cup, il centro unico per le prenotazioni. E già da ora l'Usl invita tutti a evitare un immediato assalto. «Le persone che si sono viste annullare una visita a causa dell'emergenza Covid o che erano in attesa di essere ricontattate non devono chiamare il Cup: sarà l'Usl a richiamarli direttamente a casa, senza bisogno di altre impegnative -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria- Solamente le persone con nuove impegnative, fatte quindi dopo la ripresa delle attività, devono mettersi in contatto con il Cup per fissare la prenotazione». Insomma, si fa riferimento al Cup solo per i nuovi appuntamenti. Per tutte le richieste rimaste in sospeso, invece, si arrangerà l'Usl richiamando progressivamente i pazienti in attesa per riprogrammare sede, data e orario della prestazione. «Chiedo a tutti di non rifiutare eventuali prenotazioni nelle strutture private accreditate, magari per aspettare di avere la visita o l'esame in ospedale, altrimenti si finisce in coda -specifica il direttore generale- nelle strutture convenzionate ci sono validissimi professionisti. L'andamento attuale dei contagi da coronavirus ci permette di iniziare a ripartire. Chiedo però a tutti i cittadini di avere un po' di pazienza perché la situazione è ancora ibrida».

LE INCERTEZZE

L'emergenza non è azzerata. In particolare, gli specialisti della Pneumologia e della Medicina restano in prima linea nei reparti Covid. Di conseguenza, in questi due ambiti la ripresa delle attività ordinarie andrà più a rilento. «Ci saranno meno posti a disposizione per le visite: questi settori non possono essere ancora al 100% -conferma Benazzi- la Pneumologia è impegnata a seguire pazienti Covid positivi nelle aree semi-intensive. E purtroppo non si trovano altri pneumologi. Ci sarà quindi ancora un po' di difficoltà nella gestione di pazienti con insufficienza respiratoria. Discorso simile per gli internisti, dagli endocrinologi ai reumatologi, sempre molto impegnati sul fronte Covid e su altri ricoveri». Ma intanto si parte. E da lunedì si inizierà a recuperare anche gli interventi chirurgici rimasti indietro. Non si seguirà solo l'ordine cronologico delle prenotazioni. «Le priorità verranno decise a livello clinico. Per la protesi dell'anca, ad esempio, si valuterà il problema in base alla funzionalità, dalla disabilità che crea e al dolore -è il quadro fatto dal dg- nel recupero graduale degli interventi, verranno privilegiati quelli con queste caratteristiche».

I NUMERI

All'appello mancano poco più di 11.500 operazioni. Il calcolo viene fatto confrontando il numero di interventi eseguiti nel 2019 con quelli del 2020, anno nel quale a livello provinciale è stato registrato un calo del 17,7%: si è scesi da 65.396 a 53.812 operazioni. L'emergenza Covid ha inevitabilmente pesato soprattutto sul Covid Hospital di Vittorio Veneto, che ha visto una riduzione del 39,7% degli interventi chirurgici. Ma è calato anche Castelfranco, che pur nella seconda ondata è rimasto Covid-free: -19,2%. Di seguito, l'attività chirurgica è stata ridotta del 20,3% nell'ospedale di Treviso; del 10,4% a Oderzo; 8,4% a Conegliano; 8,4% a Montebelluna. L'allentamento della pressione sugli ospedali sta permettendo all'Usl di avere strutture nuovamente Covid-free: è già così per l'ospedale di Conegliano, da lunedì toccherà a quello di Oderzo e poi a tutti gli altri. La ripresa è accompagnata dalla progressiva riduzione dei limiti nelle aree chirurgiche. L'azienda sanitaria sottolinea che le urgenze hanno sempre trovato una risposta. Adesso è arrivato il momento di riprendere anche tutto il resto. «Recupereremo gli interventi chirurgici in modo graduale, nei poli che andremo via via a riaprire -tira le fila Benazzi- l'ospedale di Vittorio Veneto è quello che ha pagato di più, ma sappiamo che nel corso dell'emergenza è stato un riferimento per il Covid. Di contro, nell'ospedale di Montebelluna, nonostante la pressione legata al virus, sono stati comunque eseguiti 6.469 interventi».

Mauro Favaro

