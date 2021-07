Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZATREVISO «L'errore da non commettere è pensare che tutto ritornerà come prima. Non basta sistemare i danni della pandemia, ma occorre avviare riforme strutturali in tutti i settori strategici, e pure nelle nostre aziende, per creare l'Italia e la Padova e Treviso di domani». Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, certo non liquida a cuor leggero quanto successo nell'ultimo anno e mezzo, ma invita ora a...