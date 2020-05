LA RIPARTENZA

TREVISO Domani il mondo del commercio si rimette in moto per tentare di tornare a un minimo di normalità. E tra decreti e ordinanze da capire e applicare, Ca' Sugana ha dato una linea chiara alla polizia locale: massima tolleranza verso i commercianti mentre massima severità per chi non rispetta obblighi ormai assodati come l'uso delle mascherine. «Lunedì - spiega Andrea Gallo, comandante dei vigili trevigiani - avremo essenzialmente una funzione di consulenza e di aiuto per quelle attività che riprenderanno a lavorare. Non ci saranno sanzioni. Discorso diverso invece per quanto riguarda uso delle mascherine e tutte quelle regole ormai in vigore da settimane: in quel caso di tolleranza non ce ne sarà, soprattutto per quanto riguarda le mascherine». Anche la Confcommercio lancia però una parola d'ordine: responsabilità. Un mantra sia per esercenti ed operatori, ma anche per gli stessi clienti, perchè tutti dovranno tenere conto dei due principi di fondo su cui si basa il regolamento, per fortuna senza conflitti apparenti tra norme locali e nazionali: distanza e sanificazione. «Il commercio riparte in totale sicurezza e con tranquillità - può finalmente esclamare il presidente provinciale di Confcommercio Federico Capraro -, ma ci aspetta una lunga fase prima di una vera ripresa». Serviranno alcuni giorni per tastare il polso della situazione. «Le nostre imprese riapriranno con la stessa determinazione e responsabilità, pur con tutto il peso della perdita economica spaventosa subita nel lockdown - sottolinea Capraro -. Abbiamo il carico del fatturato perduto, le casse languono per mancanza di liquidità, molti proprietari non hanno accettato trattative per l'affitto, ma sto vedendo una grande forza in giro, anche se il Governo ci ha economicamente abbandonato». Invece il sindaco Mario Conte continua nella sua opera di sostegno. E ieri, alla vigilia della grande ripresa, ha fatto un appello ai cittadini: «Comprate trevigiano, andate nelle attività del centro e dei quartieri. Per far ripartire la nostra economia è fondamentale. Diamoci una mano e aiutiamoci». E nei prossimi giorni partirà una vera campagna promozionale per spingere l'acquisto made in Treviso.

METRO E PRENOTAZIONE

Tra le riaperture più attese c'è certamente quella di bar, trattorie, ristoranti e catering. La misura di riferimento è il metro di distanza fra i tavoli. Caffè e spritz al tavolo sono consentiti solo se può essere garantita questa distanza tra clienti e con gli stessi esercenti. Gli ingressi sono contingentati per garantire, a seconda della dimensione dei locali, il rispetto del metro tra le persone. Si ricorre a barriere fisiche tipo plexiglas solo se non si riesce a mantenere il metro. «Obbligatori sempre per tutti (dipendenti e clienti): gel mani ed i prodotti per l'igiene dovranno essere disponibili in vari punti del locale - precisa Confcommercio Treviso -, tutti i dipendenti dovranno indossare e ben posizionare le mascherine (i clienti dovranno indossarle quando non sono seduti al tavolo), va intensificata dell'igiene dei locali (le toilettes più volte al giorno), va favorito il ricambio d'aria, escluso il ricircolo per il condizionamento, e la pulizia di tutte le superfici piane al termine di ogni passaggio di cliente, i menu saranno scritti alla lavagna, plastificati o visibili dal proprio smartphone. Preferibili i condimenti in bustina e le tovaglie usa e getta». La prenotazione al ristorante non è obbligatoria, ma privilegiata, e novità inaspettata, dovranno essere mantenuti i nominativi dei clienti per almeno 14 giorni. A discrezione dei gestori potrà addirittura essere misurata la temperatura degli avventori.

MODA E COMMERCIO

Anche nel settore moda e commercio si applicano gli stessi principi: metro di distanza, sanificazione dei locali (compresi corrimano ed interruttori) «ed areazione del negozio, degli ingressi contingentati a seconda delle dimensioni del negozio, dell'uso corretto delle mascherine per clienti e consumatori - specifica l'associazione di categoria -. Gradito, anche per lo shopping e la moda, l'appuntamento». I resi e i capi già provati, come si era temuto, non dovranno essere messi in quarantena o sanificati.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA