LA RIORGANIZZAZIONE

TREVISO Una guardia medica Covid, allestita a ridosso del reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso, per fare i tamponi anche di notte. È l'idea messa sul piatto dall'Usl per far fronte alla sempre crescente richiesta di test. I Covid point lavorano già al massimo. Entro la fine della prossima settimana, con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto, verrà aperto il nuovo punto tamponi nell'area della cooperativa Toniolo a Conscio di Casale sul Sile. Qui verranno eseguiti 300 test al giorno.

LA NOVITÀ

L'offerta nelle ore diurne non manca. E ora si pensa anche alla notte. «Stiamo lavorando per allestire un punto notturno unico per tutta la provincia, attivo dalle 21 alle 7 di mattina, nel contesto del padiglione di Malattie infettive del Ca' Foncello. L'idea è coinvolgere la guardia medica, aggiungendo degli infermieri rivela Francesco Benazzi in questo modo sarebbe possibile rispondere anche a chi deve sottoporsi al tampone ma a causa del lavoro non riesce a recarsi nei Covid point durante il giorno». Il progetto verrà messo sul tavolo del prossimo comitato aziendale, che vede anche la partecipazione dei medici di famiglia. Si attende la risposta dei camici bianchi che lavorano nel territorio. Pure in assenza di un accordo, comunque, l'Usl potrebbe iniziare a organizzare il servizio contando sulle proprie forze.

SERVIZIO PROLUNGATO

Nell'ultimo periodo sta salendo la tensione all'interno delle sale operatorie. All'inizio della scorsa settimana è andata in scena un'assemblea per discutere del piano di riorganizzazione delle attività. L'Azienda sanitaria punta a far lavorare stabilmente le sale operatorie 12 ore al giorno, sabato compreso. L'obiettivo è duplice: recuperare il terreno perduto a causa dell'emergenza coronavirus e ridurre le liste d'attesa. La rincorsa è già a buon punto. Ma a quanto pare dare la stretta finale non è così semplice. «È comprensibile della tensione quando si lavora a una riorganizzazione per arrivare alle 12 ore di servizio sottolinea Benazzi non possiamo che ringraziare il personale per tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Mi auguro però che non ci siano troppe barricate». Un riferimento che riguarda anche l'agitazione per la carenza di personale proclamata dai sindacati nel Dipartimento di prevenzione.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA