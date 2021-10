Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIORGANIZZAZIONETREVISO Smart working promosso a pieni voti dai dipendenti di Ascom Confcommercio Treviso. E l'associazione di categoria si organizza di conseguenza, prevedendo nuove formule agili di alternanza tra lavoro in presenza e da casa. Dopo 20 mesi di pandemia il 71% dei 132 lavoratori (di cui 105 donne) si sente soddisfatto. Mentre il 32% si è detto stanco di lavorare da casa. E soltanto il 15% non vuole fare smart working per...