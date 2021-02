LA RIORGANIZZAZIONE

TREVISO (mf) Chiude anche il Covid Point notturno dell'ex dogana di Treviso. Da lunedì non verranno più eseguiti tamponi dopo le 20. L'Usl ha scelto di sospendere l'attività di notte a fronte del ridotto numero di richieste. Le strutture non subiranno modifiche. «Il servizio notturno sarà ripristinato in caso di una significativa ripresa dei contagi», specificano dall'azienda sanitaria.

Dopo la sospensione dei centri di Castelfranco (discoteca Melodi), Dosson di Casier e Vittorio Veneto, dal 15 febbraio nella Marca resteranno operativi sei Covid Point: il servizio diurno nell'ex dogana di Treviso (dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e dalle 8 alle 13 di domenica), l'ex Velo di Altivole (8-19 lun-sab e 8-13 dom.), il centro per under 14 nell'ospedale di Castelfranco (lun-ven su prenotazione al Cup), il punto della Zoppas Arena di Conegliano (lun-sab 8-19 , suddiviso dalle 8 a mezzogiorno per under 18 e da mezzogiorno alle 19 dai 18 anni in su, e la domenica dalle 8 alle 13), l'ex Foro Boario di Oderzo (tutti i giorni dalle 8 alle 13) e il punto dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene (mercoledì e venerdì con prenotazione online obbligatoria). I casi di positività al Covid sono in diminuzione. Questo, però, non vuol dire che l'emergenza sia alle spalle.

La Pediatria dell'ospedale di Treviso sta registrando un aumento del 30% delle malattie su base psicologica e neuropsichiatrica tra gli under 14. «E' una vera emergenza avverte il primario Stefano Martelossi è aumentato il numero di bambini che vengono ricoverati per autolesionismo, disturbi della condotta alimentare e stati di ansia». Anche per questo l'Usl, in collaborazione con la conferenza dei sindaci, presieduta da Paola Roma, ha istituito un tavolo di lavoro per la gestione del problema. Il gruppo riunisce il dipartimento di Salute mentale, l'unità Infanzia, adolescenza, famiglia e il servizio per le Dipendenze. L'obiettivo ora è attivare in tutti e tre i distretti una equipe Prisma, dedicata ai primi servizi nell'ambito della salute mentale. Si punta anche a creare un Osservatorio provinciale per la condizione giovanile. Infine, verrà messo in rete un portale per la condizione dell'adolescente e del giovane adulto con l'obiettivo di evidenziare i servizi operativi nel trevigiano.

