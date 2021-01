LA RIORGANIZZAZIONE

ALTIVOLE Troppo freddo e poca affluenza nelle prime ore del mattino, i Covid point posticipano le aperture. Una manovra che da lunedì coinvolgerà tre punti tamponi, quello di Altivole all'ex Velo, quello di Conegliano alla Zoppas Arena e quello di Oderzo al Foro Boario. Punti di test rapidi che, fino a domenica apriranno com'è stato finora, alle 7 e che poi, posticiperanno di un'ora per iniziare ad accogliere le persone che si devono sottoporre a tampone, un'ora dopo, dalle 8. A comunicarlo è la stessa Usl 2. «In ragione del minor afflusso di utenza registrato e delle temperature rigide dell'ultimo periodo, da lunedì prossimo, l'orario di apertura dei Covid point di Altivole, Conegliano e Oderzo, sarà posticipato di un'ora», precisano dall'azienda sanitaria. Nessuna variazione invece per l'orario di chiusura che per Altivole e Conegliano rimarrà alle 19 mentre per Oderzo, a metà giornata, alle 13. Gli altri punti tampone ad accesso libero e su prenotazione dislocati sul territorio trevigiano, continueranno invece ad osservare gli stessi orari e giorni di apertura. I cambi dorario nei punti tampone di Altivole, Conegliano e Oderzo sono stati decisi in seguito ad un'osservazione sullandamento degli accessi che vedeva un'affluenza minima nella prima ora di apertura dalle 7 alle 8, mentre un aumento in quelle successive.

LA POLEMICA

Nelle scorse ore però il sindacato Nursing Up ha denunciato: «Mancano i vestiti invernali per gli operatori». Un'accusa rispedita al mittente dall'Usl: «Il vestiario c'è, basta fare richiesta». Secondo il sindacato degli infermieri però gli operatori, in particolare quelli che lavorano nel Covid point di Altivole, sarebbero costretti ad esporsi al freddo senza un abbigliamento adeguato alle temperature di questi giorni. Lo sottolinea Guerrino Silvestrini, dirigente regionale di Nursing up Veneto, che ha fatto una segnalazione alla direzione generale. «A novembre - scrive Silvestrini - era stata garantita la fornitura di adeguato abbigliamento invernale che mai è pervenuto. L'ultimo nostro sollecito per Altivole è stato effettuato nella giornata di martedì 12 gennaio 2021 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Del Rui con promessa di immediata fornitura. E il covid point di Treviso si trova nelle stesse condizioni». Che qualche problema si sia verificato, peraltro, è probabile. L'usl però assicura che non è stato legato alla mancanza di disponibilità di abbigliamento ma, forse, a qualche avvicendamento o nuovo arrivo di operatori. «Le notizie di Nursing up sono false - afferma il dottor Stefano De Rui - Fin dall'autunno abbiamo procurato set completi di pantaloni, felpe, calzature con pelo, doposci, berretti di lana, giacconi per freddo e pioggia». Il problema è che «l'operatore nuovo che arriva deve rivolgersi al responsabile del centro che effettuerà la richiesta. In magazzino abbiamo abbondanza di materiale».

TEST ULTRA RAPIDI

Il gruppo privato Centro di Medicina, con sedi a Treviso e Conegliano, informa intanto che da lunedì prossimo avrà a disposizione le nuove apparecchiature portabili per i tamponi rapidi di terza generazione. Ad annunciarlo l'amministratore delegato Vincenzo Papes. Si tratta ti tamponi affidabili, con precisione elevata e molto veloci, uno ogni tre minuti - spiega il gruppo -. Grazie alla portabilità e immediatezza del risultato, lo strumento può essere fondamentale per prevenire focolai in contesti aziendali. «Siamo stati i primi ad introdurre la tecnologia Abbott per i test sierologici nazionali ed ora che siamo accreditati dal portale della Regione del Veneto per l'inserimento di tutti i dati, essere in prima linea con la nuova metodica dei tamponi rapidi di terza generazione ci rende orgogliosi e ancor più fiduciosi che la lotta alla pandemia stia imboccando la strada dell'uscita dal tunnel. Insieme all'introduzione della vaccinazione, questa è l'arma fondamentale per debellare il Coronavirus».

Lucia Russo

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

