TREVISO Ristoranti aperti in orario serale e ristori, immediati, per il mondo dei teatri, cinema, discoteche, locali da ballo. Una galassia di attività e professionalità ferme ormai da un anno e a un passo dal precipizio. Mario Conte, questa volta, parla come presidente regionale dell'Anci e si schiera accanto ai vertici nazionali dell'associazione che, proprio su questi punti, hanno chiesto interventi tempestivi da parte del Governo.

«La riapertura dei ristoranti rappresenterebbe un segnale di equità e di fiducia nei confronti di una categoria che è stata messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria, ma non ha mai smesso di alzare le serrande». Conte parte da qui. E spiega perché i ristoratori meritino fiducia: «I ristoranti, in questi mesi, si sono adeguati per il rispetto delle regole e del distanziamento ed hanno sempre fatto i compiti per casa con dedizione ed impegno. Per questo nel pieno rispetto delle tutela della salute dei cittadini che viene prima di tutto la riapertura serale sarebbe anche un segnale di fiducia per il futuro dopo mesi difficili». E poi fronte forse più caldo, quello dei teatri e delle discoteche: «Mi auguro che nelle prossime settimane se la situazione migliora si apra una riflessione sul mondo delle discoteche chiuse da mesi e che rischiano di non riaprire più. Questo significherebbe perdite di posti di lavoro. Si tratta di un settore che non va abbandonato e lasciato solo».

infine il sindaco/presidente elenca le altre richieste fatte da Anci: «Il sistema dei parametri per stabilire le limitazioni su basi certe funziona, ha fatto tenere sotto controllo la curva e ci ha evitato un nuovo lockdown generalizzato. Per questo riteniamo che debba restare in vigore. Bisogna lavorare immediatamente a un piano vaccinale in grado di gestire la vaccinazione di massa che confidiamo di dover organizzare da marzo. Un piano che per funzionare deve coinvolgere i sindaci per l'utilizzo delle strutture comunali che permettono di concentrare numerosi punti di vaccinazione, come i palazzetti dello sport. Infine occorre procedere con speditezza al finanziamento dei nuovi ristori».

