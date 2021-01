LA RICHIESTA

SILEA Appello urgente: la casa di riposo Villa d'Argento cerca personale infermieristico e Oss per emergenza Covid. Recita così l'appello lanciato dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso. Un messaggio che non lascia spazio a titubanze. Nel centro servizi di Silea si è sviluppato un focolaio che attualmente ha portato al contagio di una cinquantina di anziani su 90 e di una ventina di operatori, tra dipendenti della Fondazione e lavoratori della cooperativa Insieme si può. Tra gli ospiti ci sono stati due decessi. Il problema è che ora scarseggia anche il personale a causa degli isolamenti domiciliari.

LA SITUAZIONE

«Come già fatto da altre case di riposo, abbiamo chiesto all'Usl di indicarci infermieri e operatori disponibili a coprire qualche turno, fino a quando la situazione non sarà rientrata fa il punto Silvano Piazza, ex vicesindaco oggi presidente del consiglio di amministrazione di Fondazione Villa d'Argento. La situazione è in continua evoluzione. Contiamo comunque che le positività possano ridursi già nei prossimi giorni, sia tra gli anziani che tra gli operatori, cosa che consentirebbe un graduale rientro in servizio». Fino a poco prima di Natale, il centro servizi di Silea era rimasto immune. Poi il coronavirus è riuscito a entrare anche qui, come già fatto nell'ultimo periodo in più dell'80% delle 54 case di riposo trevigiane. Anche per questo l'azienda sanitaria ha messo in piedi una task force ad hoc, chiedendo disponibilità al proprio personale per andare ad aiutare le strutture per anziani momentaneamente in difficoltà. Fino a questo momento si sono fatti avanti una decina di operatori. Nelle scorse settimane hanno firmato una convenzione con Usl anche la Guizzo Marseille di Volpago e la Aita di Pieve del Grappa, a loro volta alla prese con dei focolai. Lo stesso Piazza è stato colpito dal coronavirus. Per lui è sostanzialmente impossibile ricostruire con certezza il collegamento epidemiologico. L'infezione non è stata semplice da affrontare, ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale. «Il problema è stato superato e adesso sto recuperando conclude Piazza ma l'infezione si è fatta sentire».

M.Fav.

