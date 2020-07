LA RICHIESTA

CASIER «Perchè solo in questa caserma c'è il problema del Coronavirus? È troppo difficile la situazione qui in questi giorni. Se non veniamo spostati finiremo per ammalarci anche noi». È stata una lunga giornata ieri alla caserma ex Serena di Dosson di Casier. Una giornata dura per tutti. Anche per i richiedenti asilo in fila per ore ad attendere l'esito del tampone. Con la paura di aver contratto il Covid-19. Alla fine i positivi sono risultati 133 su un totale di 293 testati: un numero elevato, che ha inevitabilmente messo tutti in allarme.

L'APPELLO

«Abbiamo paura. Metà dei nostri compagni è positiva. Sono stati spostati oggi, ma fino a ieri dormivano e mangiavano con noi e usavamo tutti gli stessi servizi igienici. Chiediamo che ci portino in un altro luogo». A parlare sono alcuni tra i richiedenti asilo risultati negativi. Rientrati nelle loro stanze dopo una interminabile attesa. «È già la seconda quarantena a cui siamo sottoposti proseguono. È chiaro che qui le occasioni di contagio sono maggiori. Le persone sono rispettose, usano le mascherine. Ma siamo troppi in troppo poco spazio. Vogliamo andare via di qui». I loro compagni positivi sono stati spostati in un'altra ala della struttura. I 133 resteranno in quarantena e non avranno alcun contatto con i migranti risultati negativi. Nella zona occupata dagli asintomatici c'è però altrettanta rabbia. E, insieme, paura: «La soluzione non può essere quella della coesistenza in struttura: noi temiamo lo stesso di contrarre il virus» si lamentano i negativi.

CONTATTI TAGLIATI

La nuova impennata prende forma in uno dei pomeriggi più torridi dell'estate. E trasforma in realtà l'incubo focolaio. Fermando le vite dei richiedenti asilo che per motivi legati al volontariato, allo studio e al lavoro, avevano quotidiani contatti con l'esterno. «Questo nuovo isolamento non ci voleva, è un'ennesima dura prova da superare. Ma soprattutto come faremo a non ammalarci anche noi? Abbiamo vissuto gomito a gomito con i ragazzi risultati positivi. Sono tutti asintomatici, nessuno si era accorto di nulla. Oggi stiamo bene, ma domani potrebbe essere il nostro turno». I due terzi degli occupanti della caserma non ha il Covid-19 ma dovrà osservare comunque l'isolamento. Perdendo occasioni importanti. Chi un appuntamento di lavoro, chi lo studio, chi la ricerca di una prospettiva: molti stavano cercando con fatica di ripartire dopo la sosta coatta del lockdown. «In generale tutti noi abbiamo rispettato le regole e l'uso della mascherina e del gel detergente tengono a precisare. Ma dormiamo insieme nelle stanze: e se metà di noi sono risultati infetti è verosimile che altri potranno sviluppare il Coronavirus». La vicinanza genera contagio. Per questo la situazione è difficile. «È la seconda volta che siamo in quarantena, per noi è davvero una situazione insopportabile». Dopo un pomeriggio in attesa, a sera si sviluppano stanchezza e preoccupazione. «Abbiamo raddoppiato le cautele, teniamo sempre le finestre aperte, stiamo attenti a detergere tutto. Ma non siamo tutti uguali, purtroppo». La speranza degli interni è che, a fronte dell'impennata dei contagi, si decida di smistare i migranti negativi in altre strutture. «Lo abbiamo chiesto ma ci hanno risposto che dobbiamo rimanere qui» spiegano ancora. Tutti loro si augurano che i compagni si riprendano presto: «Sono asintomatici fino ad ora. Speriamo che possano guarire e non abbiamo problemi. Ma dobbiamo pensare alla nostra salute adesso».

Elena Filini

