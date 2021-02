LA RICERCA

TREVISO Uno studio per evidenziare l'impatto del contagio da coronavirus sui trevigiani che erano già costretti a convivere con altre patologie. È quello che l'Usl della Marca ha affidato a Luca Cegolon, medico del servizio Igiene e sanità pubblica all'interno del dipartimento di Prevenzione. Lo stesso specialista moglianese che nelle scorse settimane ha vinto il ricorso contro l'Università di Trieste, che in precedenza lo aveva scartato. Cegolon, già autore di diversi studi sull'epidemia da coronavirus, era arrivato secondo nel concorso bandito dall'ateneo nel 2018 per un posto da ricercatore e docente nell'ambito dell'Igiene generale e applicata. Ma la giustizia amministrativa ha ribaltato l'esito della selezione. La prima classificata, infatti, è risultata priva dei requisiti previsti per poter partecipare alla procedura concorsuale. Non era laureata in Medicina, ma in Biotecnologie, con una specializzazione tecnica in genetica medica, appartenente a un settore disciplinare diverso dall'Igiene.

LA BATTAGLIA

Davanti a questo, Cegolon, medico con specializzazione in Igiene e medicina preventiva, oltre al dottorato di ricerca in Epidemiologia e all'abilitazione per la docenza universitaria, aveva presentato ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia, appoggiandosi all'avvocato Guido Sartorato di Treviso. Vincendolo. Il tribunale aveva disposto l'esclusione della prima classificata e l'aggiornamento della graduatoria. Di seguito, l'università aveva fatto appello. E adesso anche il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, dando definitivamente ragione al medico trevigiano. «Mi piacerebbe poter combinare l'attività di ricerca in università con quella nel campo della prevenzione che sto portando avanti a Treviso spiega Cegolon in modo da poter dare un contributo concreto alla sanità pubblica». Dal canto proprio, l'Università di Trieste aveva provato a spiegare al Consiglio di Stato che le mansioni relative al posto messo a bando potevano comunque «essere svolte da soggetti non in possesso della laurea in Medicina, purché in possesso dei titoli e della necessaria preparazione».

LA SENTENZA

Un rilievo che però nella sentenza è stato rigettato in modo netto: «Il requisito è previsto dal bando e non può essere suscettibile di una valutazione soggettiva e prognostica attuata tramite gli scritti difensivi». Nei giorni scorsi l'università ha formalmente aggiornato la graduatoria del concorso dando seguito alla sentenza del Consiglio di Stato. Già dopo la sentenza del Tar, l'ateneo aveva chiarito che l'assunzione non sarebbe stata automatica. Questo, secondo l'università, in base a un articolo del regolamento dello stesso ateneo «che conferisce al dipartimento un alto grado di autonomia sul procedere o meno alla chiamata dei candidati risultati vincitori». «Dopo la sentenza di primo grado sottolinea il medico trevigiano l'ateneo triestino ha risposto rivendicando un tale grado di autonomia anche davanti alle sentenze della magistratura». Fatto sta che Cegolon non si è fermato. E adesso si prepara da una parte a condurre lo studio sull'impatto del coronavirus per l'Usl della Marca e dall'altra a iniziare il percorso da ricercatore e docente a Trieste.

M.Fav

