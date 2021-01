LA RICERCA

TREVISO «Si è sempre messo a disposizione dei malati. E adesso dà una mano alla scienza non solo come medico ma a sua volta anche come paziente, consentendoci di valutare nel dettaglio cosa succede in una persona contagiata dal coronavirus in concomitanza con il vaccino». Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso, inquadra così il caso di Mario Peta, 58 anni, coordinatore per l'emergenza Covid. C'è anche lui tra gli operatori della sanità, almeno cinque, risultati positivi al coronavirus dopo la prima iniezione del siero Pfizer eseguita lo scorso 27 dicembre, giorno della simbolica apertura della campagna anti-Covid al Ca' Foncello.

È lo stesso Peta a raccontare come sono andate le cose. «Dopo un anno passato nel reparto Covid, sono entrato in contatto con il virus proprio poco prima della vaccinazione spiega il test ha dato esito positivo quattro giorni dopo la prima iniezione. Come sintomi, ho sviluppato una fastidiosa tracheite e un po' di febbre». Il medico è subito rimasto in isolamento a casa. Non è servito il ricovero in ospedale, ma è stato monitorato in modo costante, con prelievi praticamente ogni tre giorni. Poi si è negativizzato. Non è però finita. Il 17 gennaio si è comunque sottoposto al richiamo. E dopo la seconda iniezione gli è salita nuovamente la febbre, costringendolo un'altra volta a casa. «Il mio è stato un caso molto particolare sottolinea Peta con ogni probabilità mi sono contagiato pochi giorni prima del vaccino. In che modo? Questo non lo si può sapere con assoluta sicurezza. Certo, negli ultimi mesi non ho fatto altro che spostarmi tra casa e ospedale. Si tratta di un episodio sfortunato. Sappiamo che ci si può contagiare anche subito dopo la prima iniezione e sappiamo che ci possono essere alcuni effetti collaterali. Anzi, abbiamo approfittato di quello che è successo per fare tutti gli accertamenti. Non c'è nulla che possa ingenerare dei dubbi: il vaccino è l'unico modo che abbiamo per uscire dalla pandemia da coronavirus.

Parole, queste ultime, confermata appieno anche da Rigoli. «Quando si vaccina, ci può sempre essere qualche persona che sta già incubando il virus. È una cosa che può accadere: il vaccino non c'entra niente con l'infezione. E semplicemente una questione di tempistica». (m.fav)

