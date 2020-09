LA RICERCA

TREVISO Mancano all'appello ancora 71 autobus. La Provincia sta facendo i salti mortali per riuscire a integrare il servizio di trasporto di Mom per le scuole con l'intervento di società di autoservizi private. È l'unico modo per coprire il buco creatosi con il limite di riempimento dei mezzi fino all'80% dei posti omologati a causa dell'emergenza coronavirus. Grazie al confronto con Confartigianato, fino a questo momento sono stati reperiti 29 mezzi. Ma ne servono un centinaio per coprire 1.500 chilometri al giorno in ambito urbano e altri 3.600 in ambito extraurbano. In tutto ciò c'è anche il nodo dei finanziamenti. Come verranno pagate le aziende private? L'organismo di governo di Mom, riunitosi ieri mattina, ha evidenziato che per l'intero anno scolastico serviranno quasi 2,2 milioni di euro. Soldi che al momento non ci sono. «Presenteremo il programma al governo per ottenere i relativi finanziamenti», annuncia Stefano Marcon, presidente della Provincia. E se i soldi alla fine non dovessero arrivare? «Le persone resteranno a piedi è la provocazione del numero uno del Sant'Artemio ma va chiarito che questo non è un problema creato dalla Provincia o da Mom. Noi abbiamo trovato la soluzione. Senza contare che si poteva evitare l'inghippo confermando la possibilità di usare il 100% dei posti omologati presenti nei mezzi».

L'INCASTRO

Oltre alle provocazioni, comunque, il Sant'Artemio sta lavorando per riuscire a far partire il servizio della Mom integrato con quello dei privati, che sostanzialmente prenderanno delle linee in concessione, già a partire dal 14 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico. Una parte dei fondi potrebbe essere recuperata dal finanziamento che il governo ha assegnato lo scorso agosto alle aziende del trasporto pubblico locale. Sulla carta doveva servire per ridurre le perdite. Ma ora potrebbe parzialmente tornare buono per pagare il servizio delle società dei bus e delle corriere private. Almeno all'inizio. Mom ha anche fatto inserire un treno in più tra quelli che gli studenti possono prendere con l'abbonamento tra Treviso e la stazione di Lancenigo, a due passi dal campus scolastico. Resta però da capire quanti studenti utilizzeranno effettivamente i mezzi in seguito all'emergenza coronavirus. Ad oggi la società trevigiana del trasporto pubblico locale ha staccato solo il 50% degli abbonamenti dell'anno scorso. E ormai non manca che una settimana al suono della prima campanella.

I NUMERI

«Non sappiamo con precisione quale sarà la risposta. Può anche essere che il servizio aggiuntivo fatto dai privati alla fine possa servire solo in parte. Stiamo mettendo a punto il piano perché il nostro compito è di farci trovare preparati tira le fila Marcon vedremo sul campo come andranno le cose. Da parte nostra, siamo sempre pronti a intervenire. Anche in tempo reale, se sarà necessario. Non va nemmeno dimenticato che se i mezzi pubblici non verranno utilizzati al livello dell'anno scorso per un tempo prolungato potrebbero sorgere anche dei problemi di tenuta economica». Dopo il lockdown non si è più tornati ai livelli di prima. Anche adesso c'è un calo del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Mom ha già messo in conto minori entrate per 3,8 milioni di euro, pur calmierate da una riduzione delle spese. La società riceverà qualcosa come 2,4 milioni dal fondo nazionale dedicato ai trasporti. Ma solo il prolungamento degli abbonamenti non usufruiti nel periodo del lockdown costerà 2,5 milioni. La coperta è più che corta. E per ora si viaggia a vista.

