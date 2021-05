Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICERCATREVISO La Marca è nel suo inverno demografico. Se da un lato le culle degli ospedali rimangono ormai sempre più vuote, dall'altro la popolazione anziana continua ad aumentare. È una crisi profonda quella che sta vivendo la provincia: il numero di abitanti in è tornato ai livelli di dieci anni fa. Dal 2012 a oggi il numero di nuovi nati è calato del 32%: 2.994 in meno. Mentre nella fascia 0-14 si registrano 15mila bambini in...