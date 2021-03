LA RICERCA

TREVISO I piccoli commercianti hanno paura del futuro, ma sono convinti che riusciranno a superare la crisi senza il pericolo di chiudere. Prima o poi, insomma, tutto tornerà come prima. E, forti di questa convinzione, ritengono che sia bene non lasciare le vecchie abitudini. Quindi oltre 54% non intende avventurarsi nel commercio online. Questi sono alcuni degli aspetti, per certi versi sorprendenti, emersi al termine dell'indagine condotta dalla Confesercenti di Treviso sulla percezione della crisi dovuta al Covid da parte di commercianti e pubblici esercizi. L'associazione ha preso in esame un campione formato da 200 attività, ben suddivise tra negozi di generi alimentari, bar, ristoranti e negozi generalisti distribuiti tra Treviso e i principali centri della Marca. Si tratta di attività piccole, per lo più a conduzione familiare con fatturati medi - in periodi normali ovviamente - di circa 200mila euro. A tutti sono state poste una serie di domande, dieci, per capire come hanno affrontato l'emergenza Covid e, soprattutto, come vedono il futuro.

L'ANALISI

«Il primo dato che balza agli occhi - spiega il direttore di Confersercenti Treviso Gianni Taffarello - è che l'88% degli operatori manifestano le loro paure ma sono fiduciosi che tutto riprenderà come prima mentre, al contrario, sono solo l'8% quelli che pensano di dover arrivare alla chiusura dell'attività». Poi c'è la questione dell'e-commerce che, evidentemente, non convince una fetta del mondo del commercio: «Parliamo essenzialmente del settore non alimentare - premette Taffarello - alle aziende operanti in questo ambito abbiamo chiesto di rispondere in merito all'opportunità di vendere online. Ed emerge che il 54% non intende iniziare questa avventura. L'ostacolo è rappresentato dall'utilizzo del mezzo informatico e dalle tipologia di vendita». In poche parole: il piccolo negoziante è ancora convinto che il rapporto diretto col cliente, la preparazione sul prodotto e il sapere dare il consiglio giusto o il supporto adeguato, siano ancora le armi vincente. Migliori, da questo punto di vista, delle vendite a colpi di click.

I RISTORI

La note dolenti sono anche altre. Per esempio la fiducia negli aiuti economici messi a disposizione dal Governo: «Il 95% degli intervistati ha ritenuto insufficienti gli aiuti arrivati dagli enti pubblici, solo un 5% li ha giudicati congrui». Se invece si osserva la facilità di accesso a questi aiuti, il discorso cambia: il 55% ha giudicato buoni i supporti messi a disposizione dell'utente, il 31% li ha invece giudicati sufficienti mentre il 13% si è lamentato per le difficoltà affrontate nell'accedere a questi aiuti. Altro punto interessante: solo il 28% del campione analizzato ha ammesso di aver chiesto aiuto alle banche per ottenere la liquidità necessaria a mandare avanti la propria attività. Nonostante tutto, il 52% delle piccole aziende è riuscita a fare fronte a tutte le difficoltà utilizzando risorse personali. E il 20% ritiene di non aver avuto grosse perdite.

LA CONCLUSIONE

«L'inchiesta - tira le fila Taffarello - pur confermando un momento difficile per il commercio e per il settore della somministrazione, ci lascia ben sperare. Abbiamo incontrato imprenditori preparati, in grado di analizzare le situazioni e di prendere le decisioni necessarie per portare le imprese fuori dalla pandemia ancora in condizioni di efficienza e pronte per ricominciare come prima».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA