LA STORIA

VITTORIO VENETO «Rimanere chiusi ancora un sabato, e soprattutto nel sabato del Black Friday, sarebbe stato molto pesante per l'economia del negozio». Tira un sospiro di sollievo Andrea Visentin titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento di viale della Vittoria, nel cuore del Centro di Vittorio Veneto.

L'ORDINANZA

A seguito dell'ordinanza regionale del 12 novembre il suo negozio, avendo 1.500 metri quadrati di superficie di vendita, sabato 14 e 21 novembre era rimasto chiuso come tutte le medie strutture di vendita. Con il nuovo atto firmato dal governatore Luca Zaia venerdì, ieri le serrande si sono potute rialzare come ai vecchi tempi. Una decisione accolta con favore anche da Ascom Vittorio Veneto, la cui direttrice, Antonella Secchi, due settimane fa aveva scritto a Zaia evidenziando la disparità di trattamento tra un negozio cittadino di 251 metri quadrati e un outlet, considerati entrambi alla pari medie strutture di vendita. «Avevamo già avvisato i nostri clienti che oggi (ieri per chi legge ndr) saremmo stati chiusi ipotizzando una proroga del provvedimento regionale e invece, per nostra positiva sorpresa, è arrivata la comunicazione della possibilità di tenere aperto il sabato ripercorre Andrea Visentin -. Abbiamo così subito contattato i nostri clienti e ci siamo riorganizzati per poter aprire regolarmente».

I RISULTATI

E i risultati, in termini di clientela, non si sono fatti attendere. «Posso dire che questo weekend del Black Friday abbiamo lavorato bene e rispetto allo scorso anno è andato meglio nonostante quest'anno non possiamo tenere aperto la domenica» traccia un bilancio il negoziante. Sia venerdì, sia sabato in molti hanno approfittato degli sconti per fare acquisti per sé e per la famiglia, ma anche per i primi regali di Natale. «Qualcuno confermava ieri pomeriggio Visentin ha anticipato gli acquisti per Natale, forse per timore che non ci sia la possibilità di farli più avanti. Abbiamo così iniziato con i primi pacchettini regalo». La nuova ordinanza che impone ai negozi di far entrare un certo numero di clienti in base alla metratura del negozio un cliente ogni 20 metri quadrati fino ai 250 metri quadrati, sopra uno ogni 30 metri quadrati - viene definito da Visentin «un sistema equo. Speriamo che questa formula sia mantenuta anche in futuro».

FIATO SOSPESO

Ora gli occhi dei commercianti sono puntati al nuovo Dpcm atteso nei prossimi giorni, ma anche alla nuova ordinanza regionale visto che quella in vigore scade il 3 dicembre. «Soprattutto afferma il commerciante di viale della Vittoria speriamo di rimanere zona gialla. Da quando il Friuli Venezia Giulia è stato classificato come zona rossa, abbiamo patito la mancanza di tutta la nostra clientela che arriva dal territorio friulano». L'auspicio è che il Veneto si confermi zona gialla, dunque che le attività commerciali possano rimanere aperte nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid che ci saranno. «Chiudere a dicembre sarebbe per noi catastrofico conclude Visentin -: questo è il mese più redditizio di tutto l'anno, vale circa un 20% del fatturato annuo. Un mese fondamentale per un anno segnato dalla pandemia».

Claudia Borsoi

