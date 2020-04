IL SERVIZIO

MONTEBELLUNA Dopo il ricovero in terapia intensiva, la riabilitazione in un'area Covid. L'ospedale San Valentino di Montebelluna è uno dei primi ad attivare l'innovativo settore riabilitativo volto ad accogliere i pazienti covid che escono dalla terapia intensiva (o potenzialmente anche da altri reparti, medicina area covid, ad esempio) e che necessitano di riabilitazione, ma, in periodo di quarantena, non possono entrare in contatto con pazienti che non hanno il virus. «Il rischio è che il paziente che esce dalla terapia intensiva e che deve rispettare un periodo di quarantena -s piega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2- non riesca velocemente a recuperare le proprie funzionalità motorie. Per questo è nata l'idea di creare una vero reparto di riabilitazione Covid; la stessa è subito stata resa operativa grazie ai primari della terapia intensiva Moreno Agostini e della riabilitazione Marco Gugelmetto».

LA SINERGIA

Il reparto, attivo da qualche giorno, è stato creato al terzo piano, corpo B, nell'area ex day surgery, grazie alla stretta collaborazione tra i vertici dei due reparti, rianimazione e riabilitazione, appunto. Qui è stata creata anche una palestra ad hoc per i pazienti Covid garantendo dei percorsi dedicati che evitano al 100 per cento ogni contatto tra pazienti Covid e non Covid. «La collaborazione tra anestesisti, fisiatri e fisioterapisti è stata subito stretta e motivata da grande umanità e senso del dovere - sottolineano i primari Gugelmetto e Agostini -. I pazienti che escono dal nostro reparto e dalla terapia intensiva, è comprensibile che siano provati a livello muscolare con un declino della forza e della massa muscolare. Per questo abbiamo deciso di seguirli in un percorso riabilitativo specifico tenendoli continuamente monitorati». Il reparto, che ha accolto finora quattro pazienti ma che prevede di raddoppiarli entro un paio di giorni, accoglie fino a 12 letti e richiede l'impegno di una ventina di persone fra medici, infermieri, fisioterapisti e operatori sanitari.

TEMPI DI DEGENZA

Si prevede che la degenza in tale area possa durare fra i 10 giorni e un mese, a seconda delle problematiche da affrontare. Insomma, l'ospedale di Montebelluna, sul fronte Covid, continua a riscuotere consensi. Basti pensare che non solo la notizia del ritorno al lavoro del sindaco di Asolo Mauro Migliorini nelle vesti di infermiere ha fatto il giro del mondo, dall'America alla Cina, ma l'intero reparto di rianimazione è stato elogiato anche dalla Cnn Svizzera. Infatti proprio in queste ore un servizio dell'emittente ha dedicato un importante spazio al San Valentino, portandolo come esempio virtuoso da seguire nella lotta al virus. Ma non è solo tale reparto a distinguersi. Piuttosto ad emergere è tutto il lavoro di squadra.

IL PRIMARIO

«L'emergenza - sottolinea Maurizio Sacher, primario del Pronto Soccorso del San Valentino - ci ha portato a gestire gli accessi al Pronto soccorso dando priorità alla sicurezza e attuando un'organizzazione complessa con locali e posti letto dedicati tanto in area verde che rossa fino a rigenerare la vecchia piattaforma del Pronto soccorso di Montebelluna. Nessuno si è mai tirato indietro dimostrando un senso del dovere straordinario. Parlo di tutto il personale del Pronto soccorso, dei tecnici radiologi ed degli altri specialisti del nostro presidio. In questa emergenza lo spirito di collaborazione all'interno dell'ospedale si è cementato come non mai facendoci sentire davvero una grande squadra».

Laura Bon

