LA RESA

TREVISO «Con domani chiudo tutto. È una situazione insostenibile». Per Maristella Zanatta oggi è l'ultimo giorno di lavoro come imprenditrice. L'avventura dell'osteria Vecio Spin di San Pelajo si conclude così, dopo 3 anni di lavoro e un sogno sfumato anche a causa del Covid. «Non c'è solo la pandemia che ci ha tagliato le gambe - precisa la titolare - il proprietario del locale non considera l'anno che abbiamo vissuto. Non ha voluto scendere neppure di un euro rispetto al canone prefissato». Aveva un locale a Jesolo, maturato esperienza nel settore. Poi la decisione di arrivare a Treviso e di cominciare un'avventura propria. Maristella aveva scelto quel luogo e quel locale 3 anni fa. «È un posto che ha subito un turn over notevole negli ultimi 15 anni. Ma, almeno a detta del vicinato, finalmente aveva trovato un equilibrio di gestione». Osteria con cucina, cicheti veneti, atmosfera famigliare, era diventato il luogo di ritrovo del quartiere. E non solo. Per questo i clienti sono rimasti spiazzati alla notizia della decisione.

I PROBLEMI

«Purtroppo con un affitto di 3050 euro + iva non ce la faccio. Se penso che il fatturato del mio mese migliore nell'ultimo periodo è stato di 4100 euro. Da ottobre io non sto più pagando l'affitto, ma questo riguarda un problema tra me e la proprietà. Ho dato disdetta e a fine marzo me ne vado. Non importa se tra due settimane magari ci riposizioniamo in gialla. Per me la corsa finisce qui». È uno dei primi de profundis, ma senza dubbio non sarà l'unico. La Fipe calcola che, in assenza di ristori degni di tale nome, un locale su 4 a Treviso è a rischio chiusura. L'anno terribile non ha ancora prodotto serrande abbassate per questioni legate al blocco dei licenziamenti e all'arrivo degli aiuti.

«È STATO UN MASSACRO»

Anche Maristella sostiene di aver tenuto duro per i dipendenti. «Volevo dare loro il tempo di cercare altro. Alcuni sono andati via, e gli ultimi, come la cuoca si stanno ricollocando». Da marzo 2020 infatti lo stop and go è stato un massacro per molti locali. Si alternava speranza a disperazione, ma soprattutto il datore di lavoro, in coscienza, resisteva anche per i suoi collaboratori «Sono stati 3 anni molto difficili: prima i lavori al distributore, con la strada manomessa e neppure la ghiaia per chiudere i buchi. Poi eravamo riusciti a rilanciare tutto, ma queste chiusure a singhiozzo ci hanno messo in ginocchio. Ad un certo punto devi tirare una riga e decidere. Io qui sono arrivata con le migliori intenzioni, ma nell'ultimo anno mi sono indebitata. E non mi era mai successo. Mi dispiace per il personale. Io vivo con i miei genitori e non ho affitti da pagare. Qui ci sono persone che hanno mutuo e famiglia. Ho tenuto duro per loro in questo anno, ma non ho più nulla da parte e la prospettive non sono buone. La decisione è ormai irreversibile».

FUTURO

A San Pelajo si chiude un luogo di ritrovo di quartiere, un locale che grazie agli spritz e alla cucina aveva portato anche clienti dal territorio. L'osteria al Vecio Spin oggi rappresenta l'emblema della sofferenza. Ma potrebbe essere la prima di una lunga serie di locali chiusi per Covid. Luoghi fiaccati dai lockdown, dai ristori irrisori, dalle lungaggini burocratiche, dalla mancanza di prospettive. E, conseguentemente, c'è una fascia di lavoratori ultraquarantenni che deve ricollocarsi in qualche modo. Anche per far fronte alle responsabilità economiche legate ad una così lunga crisi. Il futuro di Maristella? «Trovarmi quanto prima un lavoro da dipendente e pagarmi i debiti. Ho fatto il finanziamento statale di 25mila euro più altri due piccoli finanziamenti per tamponare. L'ultimo anno è stato un salasso. Devo restituire questi soldi. Purtroppo il Covid ci ha distrutto. Ma, insieme a questo, la scarsa sensibilità dei proprietari. E so che molti colleghi sono nella mia condizione».

